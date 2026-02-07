Lucas Braathen fala sobre responsabilidade de poder levar Brasil ao pódio nos Jogos de Inverno

Nascido na Noruega e filho de mãe brasileira, Lucas passou a representar o Brasil em outubro de 2024

Lucas Braathen (WANG ZHAO / AFP)

O Brasil vive a expectativa de conquistar sua primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno na edição de Milão-Cortina, na Itália. O atleta do País com mais chance de alcançar o feito é Lucas Pinheiro Braathen, que falou sobre o assunto e sobre a pressão pelo resultado histórico no torneio.

"Eu represento mais de 200 milhões de brasileiros. Eu sou o atleta que tem essa chance, oportunidade de trazer a medalha. E isso é uma responsabilidade que eu carrego todo dia, até o dia da competição mesmo", disse o atleta de esqui alpino, em entrevista coletiva para imprensa brasileira em Milão.

"Essa pressão é um privilégio. É um estado de pressão que você pode realizar o seu potencial mais alto. É nesse estado que você pode brilhar. Então, para mim, eu abraço essa pressão. Eu tento canalizar toda a energia de alta frequência para a minha performance", completou.

Nascido na Noruega e filho de mãe brasileira, Lucas passou a representar o Brasil em outubro de 2024. Ele havia se aposentado do esporte após alguns desentendimentos com a Federação Norueguesa de Esqui por conta de direitos de imagem.

Agora, Lucas chega na Itália como principal estrela da delegação brasileira, sendo inclusive um dos porta-bandeiras do País na Cerimônia de Abertura desta última sexta-feira.

Esta será a segunda participação olímpica de Lucas Pinheiro Braathen, que esteve presente nos Jogos de Pequim-2022. O esquiador de 25 anos disputará as provas de slalom e slalom gigante e entrará em ação pela primeira vez no dia 14, às 6h (de Brasília).

