LUTO

Morre Adriano Gomes de Lima, multimedalhista paralímpico na natação

Além de ser um dos maiores medalhistas do Brasil em Jogos Paralímpicos, Adriano participou de cinco edições de Jogos Parapan-americanos e conquistou 30 medalhas

Estadão Conteúdo

Publicado: 08/02/2026 às 14:48

Paratleta Adriano Gomes de Lima/Reprodução/CPB/Redes Sociais

Paratleta Adriano Gomes de Lima (Reprodução/CPB/Redes Sociais)

O ex-nadador potiguar Adriano Gomes de Lima morreu neste sábado (7) em Natal. Dono de nove medalhas em Jogos Paralímpicos, ele tinha 52 anos e tratava de um câncer ósseo desde 202. "Adriano está entre os grandes medalhistas paralímpicos da história do Brasil, com um ouro, cinco pratas e três bronzes, conquistadas em seis edições dos Jogos", afirmou o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

"Nossos sentimentos à família e amigos. Que a trajetória de Adriano seja sempre lembrada!", completou o CPB. O ex-nadador disputou os Jogos de Atlanta-1996, Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016.

Adriano começou na natação como um processo de reabilitação depois de sofrer um acidente que o deixou paraplégico aos 17 anos. Ele trabalhava em uma obra e caiu de um telhado.

Além de ser um dos maiores medalhistas do Brasil em Jogos Paralímpicos, Adriano participou de cinco edições de Jogos Parapan-americanos e conquistou 30 medalhas. Em Mundiais de natação, ele subiu ao pódio em 12 oportunidades.

Especialista no nado livre, o potiguar esteve entre os atletas homenageados pelo CPB em 2025 durante as comemorações dos 30 anos da entidade, em razão de sua contribuição para o desenvolvimento do paradesporto no Brasil.

