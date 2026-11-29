O Náutico iniciará nesta segunda-feira (30) o 3º Feirão de Sócios da história do clube. O evento tem como objetivo principal a captação de receitas, buscando o engajamento do torcedor, para dar um maior fôlego financeiro ao orçamento atual do clube.

O feirão durará uma semana e ocorrerá até o dia 7 de dezembro. O atendimento acontece na sede social dos Aflitos, das 9h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 17h, aos sábados e domingos.

Entre os benefícios ofertados pelo Náutico estarão os descontos na adesão dos planos de sócios. Segundo o próprio clube, as condições especiais incluem 20% de desconto na antecipação anual de qualquer plano, 40% de desconto na aquisição anual de cadeira e 80% de desconto na regularização dos débitos pendentes.

A iniciativa faz parte do plano comercial do clube para turbinar as suas receitas em meio às dificuldades financeiras. Nos dois anos anteriores, o Timbu arrecadou cifras milionárias com o feirão.

Vale lembrar que o Náutico teve aprovada na última sexta-feira (27) a operação com a Ticketmaster, que injetará um montante de R$ 9 milhões nos cofres do clube. A proposta prevê R$ 7 milhões em antecipação de receitas e mais R$ 2 milhões em luvas pela negociação com a nova empresa responsável pela bilheteria do clube.



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