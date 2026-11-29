Se recuperando de uma grave fratura na tíbia, o lateral Matheus Ribeiro teve o seu contrato prorrogado com o Náutico para a temporada de 2027. O defensor de 33 anos, inclusive, já teve a extensão do vínculo oficializada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Matheus Ribeiro não entra em campo pelo Timbu desde julho deste ano, quando sofreu a contusão em uma partida contra o Criciúma, válida ainda pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador chegou aos Aflitos vindo do Atlético-GO e realizou 14 jogos com a camisa alvirrubra, todos pela Segundona. A princípio com contrato até o fim da temporada, o jogador seguirá no clube devido ao período de estabilidade para a recuperação plena da lesão.

Ainda em relação aos remanescentes, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o atacante Danielzinho também seguem no Náutico por força contratual após contusões sofridas.



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