O atacante de 29 anos se despediu do Tricolor do Arruda nas redes sociais após não ter contrato renovado

Ronald, ex-jogador do Santa Cruz (Rafael Vieira / DP Foto)

Iniciando as tratativas no mercado por reforços para 2027, o Náutico encaminhou a contratação do atacante Ronald, do Santa Cruz. O ponta de 29 anos, inclusive, já se despediu do Tricolor do Arruda em suas redes sociais após não chegar a um acordo por renovação contratual.

A informação da negociação foi antecipada pelo CastFC e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

A não continuidade no rival local e o conhecimento prévio do atleta colocaram Ronald no radar alvirrubro. O atacante já trabalhou com o técnico Bruno Pivetti e com o executivo de futebol Daniel Kaminski quando atuava pelo Água Santa.

Pelo Santa Cruz, o ponta realizou 22 jogos na temporada de 2026, com dois gols e quatro assistências, sendo um dos principais destaques na campanha coral de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Além do Água Santa e do clube tricolor, Ronald também acumula passagens por Tombense, Operário-PR, CRB, Vila Nova, Novorizontino, Botafogo, Botafogo-SP, Internacional e Boavista, de Portugal.

Caso a contratação seja oficializada pelo Náutico, Ronald chega como mais uma opção de ponta no elenco. Para a função, o Timbu tem Borasi e Vinícius com contrato garantido para 2027, além de ainda tratar uma possível renovação de Victor Andrade.



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