Estruturas alvirrubras estão entre as 47 opções apresentadas pela entidade; definição das seleções que utilizarão os espaços será em janeiro de 2027.

Estádio dos Aflitos e Centro de Treinamento Wilson Campos, equipamento do Clube Náutico Capibaribe (Rafael Vieira/CNC/Divulgação)

O Náutico recebeu um reconhecimento internacional envolvendo sua estrutura para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A FIFA confirmou o Estádio dos Aflitos como uma das opções de local de treinamento para as seleções que atuarão em Pernambuco e incluiu o CT Wilson Campos no Catálogo de Centros de Treinamento de Seleções (CTS) da competição.

O equipamento alvirrubro integra uma lista de 47 opções distribuídas em 38 cidades brasileiras, contemplando as cinco regiões do país. A definição das seleções que utilizarão cada estrutura está prevista para janeiro de 2027.

Executivo de futebol do Náutico detalha negociações por permanências no elenco

Apresentado pelo Náutico, Daniel Kaminski fala sobre reestruturação e detalha montagem do elenco Veja também:

O clube comemorou a decisão e reforçou que a escolha ocorre em um momento de investimentos do clube na modernização de seu patrimônio. Nos últimos meses, o CT Wilson Campos recebeu melhorias nos equipamentos dos departamentos médico, de fisioterapia e de fisiologia. Também foram reformadas a sala de imprensa e as acomodações dos jogadores, que ganharam novas camas, televisores e aparelhos de ar-condicionado.

Outra novidade é a instalação de um campo profissional de grama sintética, que está em fase de conclusão e ampliará as possibilidades de utilização do centro de treinamento.

Para o presidente do Náutico, Bruno Becker, a inclusão no catálogo da FIFA representa o reconhecimento do trabalho realizado na estrutura do clube.

“Ver o Náutico e a nossa estrutura escolhidos pela FIFA é motivo de muito orgulho. É o resultado de um trabalho sério, feito com o compromisso diário de modernizar a nossa infraestrutura e valorizar o patrimônio alvirrubro”, afirmou o dirigente.

Pernambuco receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina de 2027 também terá Pernambuco como uma das sedes. A Arena de Pernambuco receberá sete partidas do torneio, sendo seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final. Os jogos no estado estão previstos para o período entre 27 de junho e 10 de julho.