Náutico tem Aflitos e CT Wilson Campos selecionados pela FIFA para a Copa do Mundo Feminina
Estruturas alvirrubras estão entre as 47 opções apresentadas pela entidade; definição das seleções que utilizarão os espaços será em janeiro de 2027.
Publicado: 19/11/2026 às 21:14
Estádio dos Aflitos e Centro de Treinamento Wilson Campos, equipamento do Clube Náutico Capibaribe (Rafael Vieira/CNC/Divulgação)
O Náutico recebeu um reconhecimento internacional envolvendo sua estrutura para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A FIFA confirmou o Estádio dos Aflitos como uma das opções de local de treinamento para as seleções que atuarão em Pernambuco e incluiu o CT Wilson Campos no Catálogo de Centros de Treinamento de Seleções (CTS) da competição.
O equipamento alvirrubro integra uma lista de 47 opções distribuídas em 38 cidades brasileiras, contemplando as cinco regiões do país. A definição das seleções que utilizarão cada estrutura está prevista para janeiro de 2027.
O clube comemorou a decisão e reforçou que a escolha ocorre em um momento de investimentos do clube na modernização de seu patrimônio. Nos últimos meses, o CT Wilson Campos recebeu melhorias nos equipamentos dos departamentos médico, de fisioterapia e de fisiologia. Também foram reformadas a sala de imprensa e as acomodações dos jogadores, que ganharam novas camas, televisores e aparelhos de ar-condicionado.
Outra novidade é a instalação de um campo profissional de grama sintética, que está em fase de conclusão e ampliará as possibilidades de utilização do centro de treinamento.
Para o presidente do Náutico, Bruno Becker, a inclusão no catálogo da FIFA representa o reconhecimento do trabalho realizado na estrutura do clube.
“Ver o Náutico e a nossa estrutura escolhidos pela FIFA é motivo de muito orgulho. É o resultado de um trabalho sério, feito com o compromisso diário de modernizar a nossa infraestrutura e valorizar o patrimônio alvirrubro”, afirmou o dirigente.
Pernambuco receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina
A Copa do Mundo Feminina de 2027 também terá Pernambuco como uma das sedes. A Arena de Pernambuco receberá sete partidas do torneio, sendo seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final. Os jogos no estado estão previstos para o período entre 27 de junho e 10 de julho.