Em sua apresentação, Daniel Kaminski citou os casos de renovações e possíveis readequações salariais para quem tem contrato

Daniel Kaminski, executivo de futebol do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Antes de ser mais ativo no mercado na busca por reforços, o Náutico vem iniciando tratativas para permanecer com jogadores que estão nos planos do clube para 2027. O Timbu vem negociando renovações contratuais e possíveis readequações salariais para atletas com contrato vigente.

Em entrevista coletiva de apresentação no clube, o executivo Daniel Kaminski atualizou as negociações para manter jogadores importantes do elenco na próxima temporada. O profissional ressaltou que as tratativas estão em andamento, mas admitiu dificuldades devido aos problemas financeiros do clube.

“As conversas com os atletas já vinham ocorrendo antes da minha chegada. Eu chego aqui com esses processos já andando. O Muriel e o Wenderson são atletas que a gente têm falado diariamente com os agentes para tratar dessa renovação deles. Tentando justamente acertar esse passivo, porque tem débito em aberto com eles”, iniciou Daniel Kaminski.

“O Vinícius e o Jean (Carlos) têm contrato com o clube, então eles permanecem com contrato ativo, salve se acontecer alguma negociação no meio do caminho. São atletas que realmente interessam no nosso planejamento. Óbvio que se tiver uma readequação financeira seria mais fácil, mas são coisas que estão sendo discutidas”, concluiu.

O novo executivo de futebol alvirrubro também detalhou a questão orçamentária e garantiu que o clube terá soluções com ou sem a readequação financeira dos principais salários do elenco (Jean Carlos e Vinícius).

“Como é um direito adquirido para quem já tem contrato, é uma forma mais delicada de se negociar. Vamos pensar no cenário negativo onde ninguém tem redução, eu tenho que absorver tudo e vai sobrar X da folha, nós vamos trabalhar nesse X utilizando o máximo possível todos os nossos recursos. A gente trabalha com os dois cenários enquanto não define essa situação”, pontuou o executivo.

Além de Jean Carlos e Vinícius, mais cinco jogadores do elenco principal têm contrato com o Náutico para 2027. São eles: os zagueiros Léo Índio e Mateus Silva, o volante Samuel e os atacantes Borasi e Kauã Maranhão.

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