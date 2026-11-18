O novo executivo de futebol alvirrubro destacou os trabalhos iniciais no mercado em meio às incertezas financeiras

Daniel Kaminski, novo executivo de futebol do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico apresentou na tarde desta quarta-feira (18) Daniel Kaminski, novo executivo de futebol do clube. O profissional chega aos Aflitos após passagem pelo Figueirense e atuará ao lado dos diretores estatutários e do vice-presidente de futebol, Emerson Barbosa, no planejamento alvirrubro para 2027.

Em sua apresentação, Kaminski falou sobre o novo momento que vive o Timbu e destacou a reestruturação que vem sendo implementada no departamento de futebol.

“É dizer ao torcedor que estou chegando com muita vontade e determinação para a gente poder reestruturar, fazer um planejamento de 2027 do zero. Uma nova chance de recomeçar. A palavra certa é reestruturação, então, a partir de agora, a gente trabalha dia e noite para planejar esse 2027 para a gente conseguir os nossos objetivos”, destacou Daniel Kaminski.

O novo executivo do Náutico também detalhou questões relacionadas à montagem do elenco. Daniel Kaminski destacou os trabalhos iniciais no mercado para a captação de reforços em meio às incertezas financeiras.

“A aceitação (do mercado) tem sido boa. A gente tem trabalhado muito nesse resgate de credibilidade, mostrar o projeto e ser transparente com todos. A gente realmente passou por um ano que foi muito sofrido nessa questão financeira. Acaba atrapalhando um pouco, mas a gente tem resgatado essa credibilidade”, pontuou.

“Tem sido um período ainda de adaptação e de estudo do próprio mercado, do que o futebol vai entregar a todos em 2027. Tem sido muita especulação, muitos contatos e muito monitoramento do mercado. A gente tem trabalhado, abordado, mantido o contato e manifestado o interesse por alguns atletas. A aceitação tem sido bem boa, são passos que a gente tem de dar agora e acredito que, em breve, a gente já tenha novidades sobre isso”, concluiu o executivo.

Elenco para 2027

Sete jogadores do elenco principal têm contrato garantido para 2027. São eles: os zagueiros Mateus Silva e Léo Índio, os meio-campistas Samuel e Jean Carlos e os atacantes Borasi, Kauã Maranhão e Vinícius.

A diretoria alvirrubra já externou como prioridade as renovações contratuais do goleiro Muriel, do zagueiro Igor Fernandes e do volante Wenderson. A estimativa é de que o Timbu contrate entre 12 e 14 reforços para iniciar a próxima temporada.



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