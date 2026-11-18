Aval à proposta foi dado nesta quarta-feira (18); acordo prevê R$ 2 milhões em luvas e antecipação de R$ 7 milhões para ajudar o clube a reorganizar as finanças

Conselho do Náutico se reuniu nesta quarta (Divulgação)

O Náutico deu um passo importante para o planejamento financeiro da próxima temporada. Nesta quarta-feira (18), o Conselho Deliberativo alvirrubro aprovou a proposta de parceria com a Ticketmaster, empresa norte-americana especializada na venda e gestão de ingressos, que deverá assumir o serviço de bilheteria do clube. O negócio prevê um aporte inicial de R$ 9 milhões ainda em 2026.

A proposta foi apresentada aos conselheiros e passou por um processo de análise que envolveu a Comissão de Finanças, a Comissão de Legislação e Justiça e o Conselho Fiscal, sob coordenação da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo. Após a avaliação e os debates, os membros do órgão deram aval à negociação.

Conforme os termos apresentados anteriormente, o valor previsto contempla R$ 2 milhões em luvas e outros R$ 7 milhões por meio de antecipação de receitas, com taxa de juros de 18,2% ao ano. A operação representa uma possibilidade de reforço imediato no caixa alvirrubro, que atravessa um período de dificuldades financeiras e pendências com pagamentos.

A aprovação pode ter impacto direto na preparação do Náutico para 2027. Com a entrada dos recursos, o clube ganha margem para quitar passivos, negociar renovações contratuais e buscar reforços para a formação do elenco. A disponibilidade financeira é considerada importante para que o Timbu consiga iniciar a próxima temporada em condições mais favoráveis.

Por outro lado, a negociação também envolve a antecipação de receitas futuras, que terá um custo financeiro para o clube. O modelo aprovado prevê juros de 18,2% ao ano sobre os R$ 7 milhões antecipados.

Em comunicado, o Conselho Deliberativo destacou o trabalho técnico e institucional realizado durante a análise da proposta e ressaltou a participação dos conselheiros na avaliação e votação do negócio. O órgão também reafirmou o compromisso de contribuir para o fortalecimento do clube e a construção de um planejamento sustentável.

A Ticketmaster é uma empresa norte-americana com atuação internacional no setor de ingressos e vem ampliando sua presença no futebol brasileiro. A companhia fechou recentemente uma parceria com o São Paulo. No país, também adquiriu a BaladaApp, que mantém operação com marca própria e possui contratos com clubes como Ceará, Santos, Sport e Vitória.