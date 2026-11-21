Náutico volta a apostar em departamento de futebol robusto após temporada conturbada
Em 2027, o Timbu retoma um organograma com executivo, diretores estatutários e vice-presidente de futebol
Publicado: 21/11/2026 às 10:00
Vice-presidente de futebol, Emerson Barbosa, e presidente do Náutico, Bruno Becker (Paulo Matheus / CNC)
Após uma temporada conturbada dentro e fora de campo, o Náutico passará por uma verdadeira reformulação no seu planejamento de futebol para 2027. O Timbu voltará a apostar em um departamento de futebol robusto, em contraste com a estrutura montada em 2026.
Indo para o quarto ano à frente do clube, o presidente Bruno Becker retoma um organograma parecido ao utilizado em seu primeiro ano de gestão, com a presença de diretores estatutários, executivo contratado e vice-presidente de futebol.
A escolha do modelo ocorreu em 2024, quando o Náutico também apostou em um maior volume de pessoas para fazer o futebol e tomar as decisões. Na época, inclusive, os próprios diretores Thiago Dias e Eduardo Henriques chegaram a integrar o departamento, retornando agora em 2027.
Após uma temporada longe das expectativas, com vice-campeonato pernambucano e eliminação na primeira fase da Série C, a presidência alvirrubra realizou uma limpa nos diretores que faziam parte do clube.
O retorno para esse sistema ocorre após o Timbu experimentar o oposto de um modelo descentralizado. Sob o comando dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, o Náutico teve um esvaziamento completo do departamento de futebol, integrando todos os setores do clube à comissão técnica.
A escolha por um modelo pouco usual no futebol brasileiro aconteceu após o sucesso dentro de campo na temporada de 2025. Hélio e Guilherme conquistaram o almejado acesso à Série B com o clube, o que lhes rendeu ainda mais respaldo interno.
Ao renovar com o Náutico para 2026, os treinadores promoveram mudanças significativas na estrutura de futebol do clube e passaram a atuar sem a presença de um diretor de futebol, sendo os responsáveis diretos pelas contratações, saídas e gestão do elenco.
Na prática, o Timbu passou por um período conturbado na gestão do futebol, com dificuldades no mercado, gastos excessivos com dispensas e atritos internos com jogadores.
Com os problemas se somando aos resultados e à crise financeira, o Náutico optou pela demissão dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, deixando o clube sem um norte na condução do futebol.
Garantindo a permanência na divisão com o técnico Bruno Pivetti, o Náutico iniciou o planejamento da temporada seguinte e agiu rápido para montar a nova estrutura de futebol.
Chegando para o cargo de vice-presidente de futebol, que estava extinto no clube desde o final de 2025, Emerson Barbosa ressaltou que o modelo aplicado busca descentralizar as tomadas de decisões.
“Um dos pilares é o trabalho em equipe. A partir desse momento, haverá uma descentralização do comando. Aqui nesse departamento não terá holofotes em cima de A ou B. O único protagonista na nossa gestão será o Clube Náutico Capibaribe”, pontuou Emerson Barbosa durante a sua apresentação no Náutico.
Nova função
A grande novidade no organograma montado pelo Náutico é a presença da função de coordenador técnico. Para o cargo, o clube escolheu o ex-jogador Derley, com grande identificação nos Aflitos e que deverá atuar como uma ponte entre diretoria e elenco.
Novo modelo de futebol do Náutico:
Vice-presidente de futebol: Emerson Barbosa
Diretores de futebol (estatutários): Eduardo Henriques e Thiago Dias
Executivo de futebol: Daniel Kaminski
Diretor operacional: Fábio Lins
Coordenador técnico: Derley
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