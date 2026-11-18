A Ticketmaster busca fechar parceria para ser a nova tiqueteira do Timbu em 2027

Sede do Náutico nos Aflitos (Paulo Matheus / CNC)

Vivendo meses de salários atrasados e com dificuldades para buscar recursos, o Náutico terá em debate uma oportunidade de aliviar os cofres em 2026. Nesta quarta-feira (18), será apresentada ao Conselho Deliberativo do Timbu uma proposta da Ticketmaster para ser a nova empresa responsável pelos ingressos do clube.

A proposta, que precisará passar pela aprovação da maioria dos conselheiros, prevê um aporte de R$ 9 milhões no Náutico ainda em 2026, valor que ajudaria a destravar as pendências financeiras do clube.

O valor total contempla R$ 2 milhões em luvas da negociação e mais R$ 7 milhões oriundos da antecipação de receita, com uma taxa de juros de 18,2% ao ano.

Os valores e o modelo do negócio serão apresentados pelo Executivo do Náutico. A proposta deverá ser discutida e analisada pelo Conselho, que poderá pedir garantias e melhorias nos moldes da negociação.

Ticketmaster

A empresa norte-americana vem aumentando a sua participação no futebol brasileiro. Conhecida como uma das principais marcas de plataformas de ingressos do mundo em diferentes eventos, a Ticketmaster fechou uma parceria recente com o São Paulo, com cifras milionárias também antecipadas.

A empresa também adquiriu no ano passado a BaladaApp, que segue operando como marca própria. A tiqueteira em questão tem contrato firmado com Ceará, Santos, Sport e Vitória.



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