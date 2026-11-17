Vice-artilheiro do Timbu na temporada, o camisa 9 tem contrato até o fim de 2026

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Em fase de reformulação do elenco após o fim da Série B, a diretoria de futebol do Náutico vem negociando possíveis renovações com atletas que têm o seu contrato encerrado no fim do ano. Na primeira lista, o Timbu trabalha com os nomes de Muriel, Igor Fernandes e Wenderson como prioridades para a extensão de vínculo.

O VP de futebol Emerson Barbosa, porém, não descartou outras renovações e deixou em aberto uma possível continuidade de Paulo Sérgio no clube. Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o diretor falou sobre a importância passada do camisa 9 e detalhou o planejamento.

“Paulo Sérgio também está nesta lista dessa segunda rodada de conversas. A gente está conversando (diretoria). As conversas ainda não iniciaram com o atleta, a gente também precisa entender um pouco. Temos muito respeito a Paulo Sérgio pelo que ele fez pelo Náutico até hoje, mas a gente está definindo muito a questão do perfil do elenco”, externou Emerson Barbosa.

“O time precisa ser um time mais rápido e mais jovem. É também uma exigência da torcida que a gente tenha uma renovação desse elenco durante esse ano. Mas sem diminuir nem colocar ninguém em segundo plano. Tudo está sendo muito na base do diálogo”, concluiu.

Apesar do baixo número de jogos em mais uma temporada, Paulo Sérgio terminou 2026 como o vice-artilheiro do Náutico. Ao todo, o centroavante marcou nove gols e distribuiu uma assistência em 22 jogos, ficando atrás apenas de Vinícius, que marcou 12.

Se não avançar pela renovação, Paulo Sérgio encerra a sua trajetória no Timbu após três temporadas. No período, foram 72 jogos realizados e 33 gols marcados, além do gol do acesso na Série C do Campeonato Brasileiro de 2025.

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