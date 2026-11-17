O profissional chega para reforçar o novo departamento de futebol alvirrubro para 2027

Diego Ângelo, novo analista de mercado do Náutico (Felipe Santos / CSC)

O Náutico segue reformulando o seu departamento de futebol para a temporada de 2027. Dessa vez, o Timbu acertou a contratação de Diego Ângelo, ex-Ceará, como novo analista de mercado do clube, reforçando o organograma da diretoria alvirrubra.

A informação foi confirmada pelo VP de futebol Emerson Barbosa, em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal. O diretor destacou que aguardava o desfecho do Ceará na Série B para o anúncio, mas que o profissional já vem fazendo parte do planejamento.

“A gente está retomando o departamento de análise de mercado. Já está contratado o Diego (Ângelo), que nós trouxemos do Ceará e estava só esperando concluir a temporada. E o Diego também está participando dessas análises e discussões”, revelou Emerson Barbosa.

Diego Ângelo chega aos Aflitos para um novo desafio na carreira. No Vozão, o profissional era responsável pela análise de mercado das categorias de base do clube, trabalho que desenvolvia desde 2025. Diego também conta com passagem na base do São Paulo.

Liderada pelo vice-presidente Emerson Barbosa, a nova diretoria de futebol do Náutico conta ainda com os diretores estatutários Thiago Dias e Eduardo Henriques, o executivo de futebol Daniel Kaminski, o diretor operacional Fábio Lins e o coordenador técnico Derley.

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