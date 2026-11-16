O clube tem sete jogadores do elenco principal com contrato garantido para a próxima temporada

Elenco do Náutico na Série B (Sandy James / DP Foto)

Após encerrar a sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro com a permanência garantida, o Náutico já iniciou o seu planejamento para a temporada de 2027. A montagem do elenco vem sendo feita pelo novo departamento de futebol alvirrubro, liderado pelo vice-presidente de futebol, Emerson Barbosa.

O Timbu conta atualmente com sete jogadores do elenco principal com contrato garantido para a próxima temporada. São eles: os zagueiros Mateus Silva e Léo Índio, o volante Samuel, o meia Jean Carlos e os atacantes Borasi, Kauã Maranhão e Vinícius.

Apesar de ter contrato, Mateus Silva ainda não tem situação definida nos Aflitos para fazer parte do plantel no próximo ano. Léo Índio, por sua vez, teve o seu vínculo estendido após atingir cláusula de renovação automática.

Os jogadores com contrato vigente se juntam aos jovens da base alvirrubra, que ganharam maior minutagem no final da temporada, formando a “espinha dorsal” do elenco para 2027.

Além dos citados, o VP de futebol do clube confirmou que o Náutico tem interesse na renovação de contrato de quatro atletas que terão o seu vínculo encerrado. São eles: o goleiro Muriel, o zagueiro Igor Fernandes, o volante Wenderson e o atacante Victor Andrade.

Em contrapartida, sete jogadores já deixaram o clube e não terão possibilidade de seguir. O goleiro Guruceaga, o zagueiro Betão, os laterais Ryan e Reginaldo, o volante Pato Núñez e os atacantes Júnior Todinho e Derek informaram que não continuarão no Náutico na próxima temporada.

Betão, entretanto, teria a renovação assegurada por atingir a meta de minutagem com a camisa alvirrubra, mas comunicou à direção o seu desejo de deixar o Timbu.

Jogadores com contrato para 2027:

Zagueiros: Mateus Silva e Léo Índio

Meio-campistas: Samuel e Jean Carlos

Atacantes: Borasi, Kauã Maranhão e Vinícius

Jogadores em fim de contrato:

Goleiros: Guruceaga e Muriel (clube busca renovação)

Zagueiros: Wanderson, Gustavo Henrique e Igor Fernandes (clube busca renovação)

Laterais: Arnaldo, Reginaldo, Ryan e Luiz Paulo

Volantes: Wenderson (clube busca renovação), Luiz Felipe, Auremir e Pato Núñez (vínculo interrompido antes do fim da temporada).

Atacantes: Derek, Júnior Todinho, Paulo Sérgio e Victor Andrade.

Situação contratual

O lateral-direito Matheus Ribeiro e o atacante Danielzinho encerraram a temporada de 2026 se recuperando de lesões mais sérias. O defensor vem se reabilitando de uma fratura na perna, enquanto o ponta se recupera de uma cirurgia para a correção de uma lesão no quinto metatarso.

Por ainda estarem em processo de recuperação, os jogadores deverão ter os seus vínculos contratuais prorrogados até que estejam aptos a retornar plenamente às atividades esportivas.



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