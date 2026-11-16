O Timbu terminou a Segundona de 2026 na 15ª posição, com 46 pontos conquistados

Equipe do Náutico em jogo da Série B (Rafael Vieira/CNC)

Com o encerramento oficial das 38 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico terminou a competição com a sua 4ª pior campanha na era dos pontos corridos. O Timbu foi o 15º colocado, com 46 pontos conquistados, e garantiu a permanência na divisão com três rodadas de antecedência.

Com derrotas nas duas últimas rodadas, o clube alvirrubro acabou apenas três pontos acima do Avaí, primeiro time do Z4. A campanha dos pernambucanos foi de 12 vitórias, 10 empates e 16 derrotas, resultando em um aproveitamento de 40,35%.

Com os pontos corridos no atual formato sendo implementados em 2006, apenas outras três campanhas do Náutico terminaram com posições piores do que em 2026.

Os piores desempenhos alvirrubros neste recorte ocorreram nas temporadas de 2022 e 2017, quando a equipe foi rebaixada à Série C em ambas as ocasiões e terminou na lanterna da competição.

Em relação às campanhas de permanência, o Timbu teve o rendimento ainda pior em 2020, quando foi o 16º colocado com apenas 44 pontos conquistados.

Números do Náutico na Série B de 2026

O Timbu retornou à Segunda Divisão após três anos com grandes oscilações na campanha, acompanhadas de problemas extracampo. A equipe, que foi comandada por duas comissões técnicas, obteve 41 gols marcados e 51 gols sofridos.

Os números colocaram o Náutico como dono do 13º melhor ataque e da 5ª pior defesa de toda a Série B. Em relação ao aproveitamento de acordo com o mando de campo, os alvirrubros ocuparam o 11º lugar em desempenho em casa (52,63% de aproveitamento), enquanto tiveram o 4º pior desempenho como visitantes (28,07% de aproveitamento).



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