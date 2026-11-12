Náutico oficializa Daniel Kaminski; conheça o novo executivo de futebol alvirrubro

O profissional foi anunciado pelo clube nesta quinta-feira (12) e é um dos nomes do novo departamento de futebol para 2027

Daniel Kaminski, novo executivo de futebol do Náutico (Divulgação / CNC)

Após apresentar oficialmente Emerson Barbosa como novo vice-presidente de futebol, o Náutico também anunciou nesta quinta-feira (12) a contratação de Daniel Kaminski para o cargo de executivo de futebol. O profissional é um dos nomes do novo departamento alvirrubro para a temporada de 2027.

Segundo o próprio clube, Kaminski chega aos Aflitos para coordenar as atividades da gestão executiva e promover a integração entre comissão técnica, elenco profissional, diretoria e demais setores do Timbu.

O executivo fará parte do novo organograma montado pelo Náutico para gerir o futebol no próximo ano. Além de Daniel Kaminski e Emerson Barbosa, Tiago Dias e Eduardo Henriques terão a função de diretores de futebol, Fábio Lins será o diretor operacional e o ex-jogador Derley retorna ao clube como coordenador técnico.

Perfil de Daniel Kaminski

O profissional de 44 anos acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, realizando funções de executivo e gerente de futebol. As principais conquistas de Daniel Kaminski ocorreram ainda no início de carreira, quando integrou as diretorias do Avaí, em 2008, e do Coritiba, em 2010, resultando no acesso de ambas as equipes à Primeira Divisão.

O novo contratado do Náutico também ostenta um acesso à Série A como gerente de futebol do Paraná, conquistado em 2017. Como executivo, Kaminski conta com trabalhos no Operário-PR, Uberlândia, CSA e Água Santa.

Recentemente, o profissional vinha exercendo o cargo no Figueirense, onde foi desligado em maio deste ano. Pelo clube catarinense, Kaminski chegou a conquistar a Copa Santa Catarina em 2025, mas acabou amargando o rebaixamento no Campeonato Estadual nesta temporada.



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