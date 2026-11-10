Náutico oficializa Emerson Barbosa como novo vice-presidente de futebol

O gestor conta com passagens antigas pelo Timbu e chega para liderar o novo departamento do clube

Emerson Barbosa, novo vice-presidente de Futebol do Náutico (Paulo Matheus / CNC)

Dando o primeiro passo em seu planejamento para a temporada de 2027, o Náutico oficializou nesta terça-feira (10) a chegada de Emerson Barbosa como novo vice-presidente de futebol, cargo que não vinha sendo ocupado desde 2025 no clube.

O gestor retorna aos Aflitos após já ter trabalhado anteriormente na diretoria alvirrubra. Emerson conta com passagens pelo Timbu em 2016 e 2017, período em que também chegou ao cargo de vice-presidente de futebol, e mantém uma boa relação interna no clube.

Emerson Barbosa terá a função de liderar o novo departamento, que passará por uma reformulação para o próximo ano. A expectativa é de que mais nomes sejam anunciados nos próximos dias para compor a diretoria.

O novo vice-presidente de futebol será apresentado oficialmente pelo Náutico nesta quinta (12), após o encerramento da participação do clube na Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo nesta quarta (11) contra o Londrina.

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