Londrina x Náutico: onde assistir, horário e escalações pela 38ª rodada da Série B

Sem mais pretensões na tabela, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11) e encerram participação na Segunda Divisão

Bruno Pivetti, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Após oscilações na campanha, problemas extracampo e permanência sacramentada com antecedência, o Náutico encerra a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (11). O Timbu visita o Londrina, às 19h, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela 38ª e última rodada da competição.

O duelo marca um encontro de equipes sem mais pretensões na tabela de classificação. Enquanto os alvirrubros já estão há algumas rodadas sem possibilidades de G6 ou Z4, o Tubarão foi rebaixado com antecedência para a Série C.

Por questões de formalidade, o clube paranaense ainda briga para manter a 18ª posição e precisa de um empate para evitar ser ultrapassado pelo América-MG. O Náutico, por sua vez, ocupa a 15ª posição e ainda pode subir até a 13ª colocação ou cair para 16º.

Náutico

Após a conquista da permanência na divisão, a diretoria alvirrubra optou por antecipar as férias de nove atletas do elenco principal, a maioria titular. Além deles, o técnico Bruno Pivetti terá que lidar com ainda mais ausências contra o Londrina.

Isso porque quatro jogadores estão suspensos da última rodada depois de receberem cartões amarelos contra o CRB. São eles: Reginaldo, Ryan, Samuel e Kauã Maranhão. A lista de desfalques é completada pelo atacante Derek, que deixou o clube nesta semana após forte desgaste com a torcida.

Com 14 jogadores fora do plantel original, o Náutico terá um time recheado de garotos no Paraná. Entre os nomes mais experientes, são esperados apenas o zagueiro Wanderson, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o atacante Victor Andrade.

Londrina

Já pensando na temporada de 2027, na qual retorna à Terceira Divisão, o Londrina anunciou o técnico Higo Magalhães. O profissional, porém, vem apenas acompanhando os jogos, enquanto Hugo Chacon comanda a equipe da beira do campo.

O Tubarão também iniciou um desmanche na equipe e tem boa parte do elenco composto por jogadores da base. Para o jogo, jogadores experientes como o goleiro Kozlinski, o zagueiro Wallace e o centroavante Igor Bahia também podem ser titulares.

Ficha do jogo

Londrina: Kozlinski; André Dhominique, Caio, Wallace, Matheus e Artur; Lucas Marques, Geovane Meurer e João Andrade; Hebert e Igor Bahia. Técnico: Hugo Chacon.

Náutico: Léo; Hector Silva, Índio, Wanderson e Luiz Paulo; Caio Soares Matheus Uchôa e Halanzinho; Isaque, Victor Andrade e Luiz Cláudio. Técnico: Bruno Pivetti.

Horário: 19h

Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitra: Andreza Helena de Siqueira(MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Celso Luiz da Silva (ambos de MG)

VAR: Adeil Mara Monteiro (SP)

Transmissão: ESPN e Disney+

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