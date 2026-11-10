Presidente do Náutico confirma retorno de modelo com vice-presidente de futebol e revela negociações com executivo

Bruno Becker falou sobre as mudanças no departamento de futebol alvirrubro para a próxima temporada

Bruno Becker, presidente do Náutico, ao lado de diretor Ítalo Braga (Rafael Vieira / CNC)

Após apostar em um modelo centralizando as principais tomadas de decisão sob responsabilidade da comissão técnica, o Náutico voltará a ter um departamento de futebol gerido por mais pessoas em 2027. O Timbu terá o retorno da figura do vice-presidente de futebol, ausente nesta temporada.

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na última segunda-feira (9), o presidente Bruno Becker confirmou a nova composição da diretoria e adiantou o nome de Emerson Barbosa para o cargo de vice-presidente.

“Existirá a figura do vice-presidente de futebol. Vamos confirmar ainda nesta semana, Emerson Barbosa está muito próximo. Eu quero muito que ele aceite, porque é um cara correto, íntegro, capaz, com história no clube e com capacidade de dialogar e liderar um departamento”, externou o presidente alvirrubro.

“Junto com todos os outros pares, ninguém consegue conduzir um departamento sozinho. O peso é muito grande e, principalmente, com o calendário agora que a gente vai ter de quatro competições”, concluiu.

Bruno Becker também falou sobre a figura do executivo de futebol e revelou tratativas com o profissional Daniel Kaminski, favorito para assumir a função no clube.

“Há uma conversa com Daniel (Kaminski). Existem vários perfis de executivo, Daniel tem um perfil que agrada, assim como vários outros nós conversamos, que têm o perfil também. Quem vier, vai ser trazido com convicção”, pontuou Bruno Becker.

A expectativa é de que os nomes mencionados pelo presidente sejam anunciados após a participação do Náutico na Série B, que se encerra nesta quarta-feira (11). Além de Emerson Barbosa e Daniel Kaminski, nomes como Eduardo Henriques, Fábio Lima e Tiago Dias são cotados para integrar o departamento alvirrubro.



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