Bruno Becker admite erros de gestão no Náutico, mas alega: "pior era cair" (Foto: Rafael Vieira/CNC )

Com receio de um rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o presidente do Náutico, Bruno Becker, afirmou que tomou atitudes para minimizar o risco de uma queda em 2026.

Devido aos salários atrasados em boa parte do ano na Série B— o que gerou cobranças sobre a postura do clube e até postagens por parte de alguns jogadores —, Becker afirmou, em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, que o Náutico errou por não cumprir com os pagamentos.

Ainda assim, o presidente ressaltou que todas as atitudes que tomou foram para que o Timbu não tivesse chance de cair para a 3ª Divisão.

"Nessa reta final, eu procurei tomar decisões que minimizassem o risco de um rebaixamento. O que me pautava era isso. Algumas decisões eu queria tomar, poderia ter tomado, mas, na minha análise, eu achava que aquilo ali poderia gerar um impacto que colocasse em risco o rebaixamento", pontuou o mandatário.

Se defendendo sobre as decisões, Becker reconheceu erros e disse que o time Alvirrubro ficou exposto, mas alegou que uma queda de divisão teria um impacto maior.

"O clube ficou exposto em certos momentos, mas eu prefiro isso do que ter o rebaixamento para a Série C. Não é fácil uma Série C. Pior do que tudo isso era o rebaixamento. Erramos, as decisões não foram as melhores, mas foi com a convicção para manter o mínimo possível para o ano, na nossa visão, para não virar um desastre, que era a permanência na Série B", garantiu o presidente alvirrubro.

Questionado sobre ter "se omitido", Bruno refutou, afirmando que aguentaria as críticas.

"Eu preferi carregar isso nos ombros e dizer: 'Ah, faltou pulso do presidente.' Eu prefiro escutar isso, mas sabendo que eu fiz o que era necessário ali", alegou Becker.