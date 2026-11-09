Após desgaste com a torcida, Derek deixa o Náutico antes do fim da Série B

O atacante disputou o seu último jogo pelo Timbu contra o CRB e protagonizou um embate com torcedores

Derek, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Após forte desgaste com a torcida, o atacante Derek deixou o Náutico e não atua mais pelo clube na temporada de 2026. O camisa 72 disputou o seu último jogo pelo Timbu no último sábado (7), quando a equipe sofreu derrota por 3 a 0 para o CRB nos Aflitos. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

Derek, inclusive, foi titular no duelo e protagonizou um embate com a torcida ainda dentro de campo. Antes da partida, o atacante também havia realizado uma postagem irônica, dando o recado de que “só os guerreiros sobrevivem até o fim”.

Derek deixa o Náutico em forte baixa com a torcida, apesar de ter sido bastante utilizado na temporada. Ao todo, o atacante realizou 30 jogos pelo clube alvirrubro, todos pela Série B, com três gols marcados e uma assistência distribuída.

O atleta de 28 anos chegou aos Aflitos ainda por escolha da antiga comissão técnica, composta por Hélio e Guilherme dos Anjos. Vindo do Atlético-GO, Derek iniciou sua trajetória no Timbu como centroavante, sendo deslocado para o lado do campo na busca por uma maior produção ofensiva.

Além de Derek, o meia Pato Núñez também já havia sido desligado do Náutico, antecipando o encerramento do seu contrato com o clube. O atacante Júnior Todinho, por sua vez, foi liberado para as férias pela diretoria, mas já externou publicamente que provavelmente teria feito o seu último jogo pelo Náutico contra o Avaí.



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