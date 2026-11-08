Cumprindo tabela na Série B, Náutico mira planejamento para 2027

O Timbu terá departamento de futebol reformulado para a próxima temporada

Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Cumprindo tabela na Série B após confirmar a permanência matemática, o Náutico já iniciou o seu planejamento para a temporada de 2027. Após apostar em um modelo diferente em 2026, o Timbu passará por uma reformulação em seu departamento de futebol.

É esperado que o clube comece a anunciar os nomes da nova diretoria alvirrubra nos próximos dias, após o fim do Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda não serem oficializados, novos membros do departamento de futebol já trabalham nos bastidores.

Segundo o GE, o Náutico encaminhou a contratação de Daniel Kaminski para o cargo de executivo de futebol, função tocada pelo ex-técnico Guilherme dos Anjos na maior parte da atual temporada.

O profissional de 44 anos estava no Figueirense e acumula passagens também por Água Santa, Avaí, Coritiba, CSA, Operário-PR, Paraná e Uberlândia, em diferentes cargos no departamento de futebol.

Se contratado, Daniel Kaminski se juntaria a Emerson Barbosa, Eduardo Henriques, Fábio Lins e Tiago Dias, nomes cotados para integrar a nova diretoria alvirrubra.

Continuidade do treinador

A nova cúpula de futebol do Náutico também trata sobre a continuidade do treinador Bruno Pivetti, que chegou ao clube no final de setembro para substituir Hélio e Guilherme dos Anjos.

Em entrevista coletiva após a derrota para o CRB do último sábado (7), o próprio treinador falou sobre uma possível permanência no cargo. Pivetti confirmou a existência de conversas e externou o seu desejo de seguir no Timbu.

“Confirmação ainda não existe, existem conversas. A gente está tendo o maior cuidado possível para planejar um 2027 em que o clube tenha um maior nível de organização. Eu estando aqui ou não, acho que o clube merece brigar pela classificação à Série A”, pontuou o treinador.

“O planejamento precisa ser feito com muito cuidado para a gente atenuar ao máximo a margem de erro. Espero que a gente avance nas tratativas, porque eu gosto muito do clube e tenho uma identificação grande”, concluiu.

Último compromisso

O Náutico encerra a sua campanha na Série B na próxima quarta-feira (11), às 19h, quando visita o Londrina no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Como os dois clubes não têm mais pretensões na tabela, a CBF antecipou a partida, que será disputada de maneira isolada antes do restante da última rodada.

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