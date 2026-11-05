Náutico antecipa férias de nove jogadores e terá time modificado contra o CRB

Decisão foi tomada após reunião nesta quinta-feira (5); publicações de atletas alvirrubros nas redes sociais indicam insatisfação no elenco

Jean Carlos, meio-campista do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico terá uma formação bastante modificada para os dois últimos compromissos pela Série B. Já livre do rebaixamento e sem chances de alcançar o G6, o Timbu decidiu antecipar as férias de nove jogadores do elenco, sete deles titulares na última partida, em vitória por 1 a 0 sobre o Avaí.

A medida foi definida pela diretoria após uma reunião nesta quinta-feira (5), conforme informação antecipada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Com a decisão, os atletas não estarão disponíveis para os confrontos contra o CRB, neste sábado (7), às 21h30, nos Aflitos, e diante do Londrina, na última rodada, fora de casa.

As duas partidas serão apenas para cumprir tabela na campanha alvirrubra, mas o duelo contra os alagoanos tem um peso adicional para o rival Sport, que ainda disputa uma vaga no G6.

Os jogadores liberados foram o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes, os volantes Wenderson e Auremir, o meia Jean Carlos e os atacantes Vinícius, Paulo Sérgio e Júnior Todinho. A decisão ocorre em meio a um cenário de dificuldades financeiras no clube, que ainda convive com problemas de atrasos salariais.

Saídas e manifestações nas redes sociais

A antecipação das férias acontece um dia depois de o volante Pato Núñez acertar a rescisão contratual com o Náutico. O vínculo do jogador com o clube era válido até o fim de novembro, mas foi encerrado na quarta-feira (4).

Além das mudanças no elenco, publicações feitas por jogadores alvirrubros nas redes sociais chamaram atenção nesta quinta-feira.

Atletas que não estão entre os nove liberados, como os zagueiros Betão e Wanderson, os laterais Reginaldo e Ryan Carlos e o volante Luiz Felipe, compartilharam uma mensagem em tom de protesto, sem citar diretamente a diretoria ou explicar a motivação das postagens.

“Pode faltar dinheiro, oportunidade e até sorte, mas nunca deveria faltar respeito. Porque caráter não depende da posição que você ocupa, e sim de quem você é”, dizia a publicação.

Duelo com o CRB também interessa ao Sport

Mesmo sem objetivos próprios na classificação, o Náutico terá influência direta na disputa pela última vaga no G6. O CRB ocupa a sexta colocação, com 55 pontos, mesma pontuação do Sport, que aparece em oitavo na tabela.

Uma vitória alvirrubra pode favorecer o Leão, que precisa vencer seus dois compromissos restantes e torcer por tropeços dos concorrentes.