Náutico x CRB: onde assistir, horário e escalações pela 37ª rodada da Série B

Enquanto o Timbu cumpre tabela, o Galo de Campina tem verdadeira decisão neste sábado (7)

Kauã Maranhão, do Náutico, e Mikael, do CRB (Rafael Vieira / CNC e Francisco Cedrim / ASCOM CRB)

Após garantir a permanência matemática, o Náutico volta a campo na Série B apenas para cumprir tabela. O Timbu recebe o CRB neste sábado (7), às 21h30, no estádio dos Aflitos, em partida válida pela 37ª e penúltima rodada.

Do outro lado, o Galo de Campina trata o duelo como uma verdadeira decisão na busca pelo acesso à Série A. A equipe vem brigando ponto a ponto por uma vaga no G6 e mira exclusivamente a vitória para se manter na zona classificatória aos playoffs, possuindo atualmente 55 pontos.

No primeiro turno, o CRB bateu o Náutico por 2 a 1 no Rei Pelé e aumentou para três jogos a sua invencibilidade contra os pernambucanos. Nos últimos nove encontros com mando do Timbu, aliás, os alagoanos venceram três, empataram cinco e perderam apenas uma.

Outro ingrediente para o duelo é a rivalidade. O alvirrubro pernambucano poderá interferir diretamente na disputa do rival Sport pelo acesso. Caso o CRB vença, o Leão da Ilha não terá chances de entrar no G6 e se complicará.

Náutico

Após cumprir a meta da manutenção na divisão ao chegar aos 46 pontos, o Náutico anunciou a liberação de férias para nove atletas, a maioria titular. Foram liberados o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes, os volantes Auremir e Wenderson, o meia Jean Carlos e os atacantes Júnior Todinho, Paulo Sérgio e Vinícius.

Com isso, o técnico Bruno Pivetti deverá recorrer às categorias de base para o jogo deste sábado. É esperada a mescla de remanescentes do elenco com jovens jogadores alvirrubros.

Pela alta rodagem na temporada, o volante Samuel e o atacante Kauã Maranhão são os favoritos para começar entre os titulares. O lateral-direito Hector, o zagueiro Índio, o volante Caio Soares e o atacante Luiz Cláudio são outras opções que podem iniciar por escolha de Pivetti.

CRB

O técnico Fábio Matias deverá preservar a escalação da última rodada contra o Goiás. A principal novidade tende a ser o retorno do ponta Thiaguinho, que foi preterido por Vinícius Nunes contra o Esmeraldino.

Outra volta poderá ser a do lateral-esquerdo Lucas Lovat, que se recuperou de uma lesão e vive a reta final de recuperação. Ademais, o Galo de Campina seguirá mantendo a estrutura coletiva, que conta com Mikael no comando de ataque, artilheiro da Série B com 17 gols.

Ficha do jogo

Náutico: Guruceaga; Hector Silva, Wanderson, Índio e Luiz Paulo; Samuel, Caio Soares e Felipe Redaelli (Luiz Cláudio); Derek, Victor Andrade e Kauã Maranhão. Técnico: Bruno Pivetti.

CRB: Vitor Caetano; Hereda, Bressan, Lyncon e Reverson (Lucas Lovat); Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Fábio Matias.

Horário: 21h30

Local: Estádio dos Aflitos

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Lúcio Beiersdorf (RJ)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Transmissão: Sportv, Premiere e GETV



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