Jogo do Náutico na última rodada da Série B é antecipado para a próxima quarta-feira (11)

O Timbu encerra a sua participação na competição nacional contra o Londrina, em duelo sem mais pretensões na tabela de classificação

Partida entre Náutico x Londrina no 1º turno da Série B (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico tem uma nova data para encerrar a sua temporada de 2026. O duelo fora de casa contra o Londrina, válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi antecipado pela CBF para a próxima quarta-feira (11), às 19h.

O Timbu, já matematicamente livre do rebaixamento e sem chances de G6, e o Londrina, rebaixado com antecedência, não têm mais pretensões na tabela de classificação. Por isso, o jogo ocorrerá antes das demais partidas, que serão disputadas simultaneamente no sábado (14), às 16h30.

Antes do último compromisso, o clube alvirrubro volta a campo neste sábado (7), às 21h30, quando recebe o CRB no estádio dos Aflitos. A expectativa é de que o Náutico tenha grande utilização de jogadores das categorias de base nos jogos finais, após a liberação de nove atletas do elenco principal para as férias.

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