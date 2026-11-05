Náutico vem de retrospecto recente desfavorável contra o CRB atuando em casa; confira

Apesar de levar ampla vantagem na história, o Timbu ganhou apenas um dos últimos nove confrontos em seu domínio

Partida entre Náutico x CRB na Copa do Nordeste de 2023 (Tiago Caldas / CNC)

Cumprindo tabela após se livrar do rebaixamento e podendo influenciar diretamente a briga pelo G6 do rival Sport, o Náutico entra em campo neste sábado (7), às 21h30, contra o CRB, no estádio dos Aflitos. O Timbu recebe o adversário alagoano com retrospecto recente desfavorável atuando em casa.

Nos últimos nove jogos entre as equipes com o mando dos pernambucanos, incluindo partidas realizadas nos Aflitos e na Arena Pernambuco, o Náutico conta apenas com uma vitória, conquistada na Série B de 2022.

Nos outros oito encontros do recorte, foram cinco empates e mais três derrotas do Timbu. Os triunfos do Galo de Campina em questão são os únicos em Pernambuco na história do confronto, ocorridos nos anos de 2016, 2017 e 2021.

Levando em consideração todo o retrospecto, Náutico e CRB se enfrentaram 24 vezes com o mando do alvirrubro pernambucano. Ao todo, são 15 vitórias do Timbu, seis empates e apenas três vitórias do clube regatiano, as citadas anteriormente.

No primeiro turno da Série B deste ano, o CRB fez valer o fator casa e venceu o Náutico por 2 a 1 no estádio Rei Pelé, ampliando para três jogos a sua invencibilidade atual no retrospecto.

Últimos nove jogos entre Náutico e CRB em Pernambuco:

Náutico 1 x 1 CRB – Copa do Nordeste de 2024

Náutico 2 x 2 CRB – Copa do Nordeste de 2023

Náutico 2 x 1 CRB – Série B de 2022

Náutico 1 x 3 CRB – Série B de 2021

Náutico 1 x 1 CRB – Série B de 2020

Náutico 0 x 1 CRB – Série B de 2017

Náutico 1 x 3 CRB – Série B de 2016

Náutico 1 x 1 CRB – Série B de 2015

Náutico 0 x 0 CRB – Copa do Nordeste de 2010

Situação na tabela

Enquanto para o Náutico o jogo não possui um objetivo esportivo próprio, o CRB jogará a vida por vaga no G6 nos Aflitos. A equipe regatiana abre a zona de classificação aos playoffs na 6ª posição, com 55 pontos, e tem a concorrência de três equipes logo atrás com a pontuação idêntica (Goiás, Sport e Atlético-GO).

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