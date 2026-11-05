Náutico inicia venda e disponibiliza 3 mil ingressos para a torcida do CRB nos Aflitos

A torcida alagoana promete grande mobilização no Recife para o duelo contra o Timbu deste sábado (7)

Estádio dos Aflitos, casa do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico divulgou nesta quinta-feira (5) o cronograma da venda de ingressos para o duelo contra o CRB, que acontece neste sábado (7), às 21h30, no estádio dos Aflitos. O Timbu cumpre tabela na partida válida pela 37ª rodada da Série B, enquanto o Galo de Campina joga a vida por uma vaga no G6.

Com a promessa de uma grande mobilização da torcida alagoana para apoiar o time em busca do acesso, o Timbu disponibilizou uma carga de 3 mil ingressos para a torcida visitante, que será acomodada nos setores Visitante e Caldeirão.

A torcida do Náutico, por sua vez, poderá acessar o estádio pelos setores unificados, Vermelho e Hexa, e pelas cadeiras. Os ingressos estão custando entre R$ 25 e R$ 180, dependendo do tipo de entrada e do setor.

Os ingressos para a torcida do CRB foram colocados à venda pelo valor de R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada. O presidente do clube, porém, anunciou que comprou todos os bilhetes e venderá para a torcida regatiana pela metade do preço.

Valores dos ingressos para a torcida do Náutico

Vermelho e Hexa: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia entrada)

Cadeiras: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada)

Onde comprar: Site oficial da FutebolCard (clique aqui)

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.