Bruno Pivetti ressalta importância de manutenção do Náutico na Série B em momento difícil: "Considero um título"

O treinador alvirrubro destacou as adversidades enfrentadas para conquistar a permanência após vitória contra o Avaí neste sábado (31)

Bruno Pivetti, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Enfrentando salários atrasados e oscilações de desempenho durante a campanha na Série B, o Náutico conquistou o objetivo prioritário e garantiu sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (31), com vitória por 1 a 0 sobre o Avaí.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Bruno Pivetti ressaltou a importância da manutenção na divisão para 2027. O comandante alvirrubro admitiu que essa é uma meta modesta para o tamanho do clube, mas enfatizou as dificuldades enfrentadas ao longo da trajetória.

“A mobilização do torcedor impulsionou a equipe, porque todos estavam a par dos problemas que a gente vem enfrentando. Nós todos somos profissionais do futebol e é a nossa obrigação esse comprometimento diário. Acredito que o esforço dos jogadores dentro de campo, impulsionados pela torcida, fez com que a gente conquistasse o objetivo”, externou Pivetti.

“É claro que, pela grandeza do Náutico, um objetivo puro e simplesmente de permanência às vezes pode parecer pouca coisa. Mas, para nós que estávamos no dia a dia e estávamos cientes das adversidades, eu considero um título. A gente sabia do tamanho da responsabilidade, enfrentamos a adversidade de frente, muito em função do caráter dos jogadores e, principalmente, do caráter da torcida”, concluiu o treinador do Náutico.



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