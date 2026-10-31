Jean Carlos desabafa após permanência do Náutico e exalta grupo: "A gente merecia sair dessa situação"

O meia alvirrubro destacou o empenho de toda a equipe para reverter momento difícil e garantir o objetivo na Série B

Jean Carlos, meia do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico sacramentou a sua permanência na Série B neste sábado (31), ao vencer o Avaí por 1 a 0 no estádio dos Aflitos. Com percalços na campanha e salários atrasados no extracampo, o Timbu reverteu o momento difícil e conquistou o objetivo com triunfo em confronto direto.

Após o jogo, o meia Jean Carlos desabafou sobre o momento alvirrubro e fez questão de exaltar o grupo. O camisa 10 enfatizou que toda a equipe merecia o desfecho positivo pelo empenho demonstrado.

“Em todas as adversidades que todos vocês sabem, a gente nunca abaixou a guarda. Teve jogos que pode ter parecido isso para a torcida, mas no dia a dia a gente estava trabalhando e as vitórias não vinham. Hoje Deus nos abençoou, porque o trabalho vinha sendo bem feito”, destacou Jean Carlos.

“Conseguimos o primeiro, creio que agora o único objetivo que restava, que era a permanência. Para nós valeu muito, porque estava sendo muito difícil. É como se tivesse tirado um peso nosso e deles (torcida). A gente merecia sair dessa situação e, graças a Deus, a gente conseguiu”, concluiu.

Jean Carlos também aproveitou a vitória para cobrar publicamente a diretoria do Náutico pelos salários atrasados que o clube vem enfrentando. “Podemos agora esfriar um pouquinho a cabeça. Que a diretoria agora olhe um pouquinho para gente e honre seus compromissos. Pode ter certeza que na segunda-feira a gente vai estar cobrando, com respeito, porque a gente fez a nossa parte”, externou o meia.

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