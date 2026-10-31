Náutico vence o Avaí nos Aflitos e garante permanência matemática na Série B
Em confronto direto, o Timbu venceu o adversário catarinense por 1 a 0 neste sábado (31)
Publicado: 31/10/2026 às 21:44
Partida entre Náutico x Avaí nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)
Após oscilações na campanha e emoção até o fim, o Náutico garantiu sua permanência matemática na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (31), o Timbu bateu o Avaí por 1 a 0 no estádio dos Aflitos e confirmou a manutenção na Segunda Divisão para 2027. O gol solitário da partida, válida pela 36ª rodada, foi marcado pelo atacante Borasi, aos 22 minutos do primeiro tempo.
Com o resultado, o clube alvirrubro chegou aos 46 pontos, subiu para a 14ª posição e não pode mais ser alcançado pelo próprio Avaí, que abre a zona de rebaixamento com 37 pontos.
O Náutico volta a campo no próximo sábado, 7 de novembro, quando recebe o CRB para cumprir tabela. O clube catarinense, por sua vez, se aproximou do rebaixamento e agora passa a secar o Ceará antes de voltar a campo contra o São Bernardo.
O jogo
O Náutico iniciou a partida com agressividade, chegando com perigo já aos dois minutos, quando Wenderson cabeceou rente à trave do Avaí após falta cobrada por Jean Carlos. Em meio ao bom momento, o Timbu perdeu o zagueiro Betão, que precisou ser substituído no começo da partida para dar lugar a Léo Índio.
O clube alvirrubro seguiu com uma maior posse de bola, mas com dificuldades de criar chances concretas de gol. O jogo passou também a ficar mais disputado, com alto volume de faltas e cartões amarelos distribuídos.
Aos 22 minutos, o Náutico traduziu o maior ímpeto ofensivo em bola na rede. Jean Carlos acertou passe em profundidade para Borasi, que finalizou cruzado com precisão de dentro da área, sem chances para o goleiro Bruno Ferreira.
O Avaí assustou pela primeira vez apenas aos 31 minutos, com finalização por cima do gol de Zé Ricardo. O Timbu respondeu de maneira imediata com Wenderson, que chutou cruzado para boa intervenção de Bruno Ferreira dentro da área.
O Náutico seguiu mais impositivo na reta final do primeiro tempo, controlando as ações e sofrendo pouco no sistema defensivo. O placar parcial garantiria os alvirrubros na Série B do Campeonato Brasileiro de 2027.
Segundo tempo
O Náutico voltou do intervalo mantendo um bom ritmo ofensivo, explorando os espaços deixados pela defesa do Avaí. Com 11 minutos, o clube alvirrubro encaixou boa triangulação no último terço, parando na defesa de Bruno Ferreira após desvio de Paulo Sérgio.
O Timbu voltou a levar perigo aos 21 minutos, com finalização de Jean Carlos próximo da trave dos catarinenses. O Avaí respondeu em cobrança de falta de Jean Lucas, que desviou na marcação e assustou a meta alvirrubra.
Aos 26 minutos, o Náutico contou com o goleiro Muriel para a manutenção do placar. O arqueiro fez duas intervenções importantes em chances criadas por Wallison, da entrada da área, e Gaspar, após cobrança de escanteio.
O Avaí passou a ter um maior volume de jogo na reta final, mas com pouca efetividade na construção de jogadas. O Náutico atrasou a suas linhas, se manteve firme defensivamente e segurou o resultado de grande importância para a temporada. Já nos acréscimos, o Timbu contou novamente com Muriel, que fez importante defesa após cabeçada de Hyan.
Ficha do jogo
Náutico: 1
Muriel, Arnaldo (Reginaldo), Betão (Léo Índio), Igor Fernandes e Luiz Paulo (Wanderson); Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius (Júnior Todinho), Borasi e Paulo Sérgio (Luiz Cláudio). Técnico: Bruno Pivetti.
Avaí: 0
Bruno Ferreira; João Vitor (Wallison), Jefferson Maciel, Guilherme Aquino e DG; Zé Ricardo, Paulo Vitor (Kauã Gabriel) e Wenderson (Hyan); Jean Lucas, Daniel Penha (Gaspar) e Caio Suassuna (Léo Gamalho). Técnico: Marquinhos Santos.
Gol: Borasi (22’ / 1T)
Cartões amarelos: Jefferson Maciel, João Vitor, Ze Ricardo (Avaí); Paulo Sérgio, Borasi, Samuel, Léo Índio (Náutico)
Local: Estádio dos Aflitos (Recife-PE)
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Rafael Guedes de Lima (PB) e Thania Lopes da Silva (PA)
VAR: Raphael Garcia de Andrade (ES)
Público: 10.956
Renda: R$ 141.664
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