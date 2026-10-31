Náutico x Avaí: onde assistir, horário e escalações pela 36ª rodada da Série B

O Timbu realiza confronto direto neste sábado (31) para se livrar do risco de rebaixamento

Vinícius, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Buscando sacramentar a permanência matemática na Série B do Campeonato Brasileiro e encarando o jogo como o mais importante do ano, o Náutico recebe o Avaí neste sábado (31), às 19h30, no estádio dos Aflitos. As equipes farão confronto direto contra o rebaixamento, em partida válida pela 36ª rodada.

Na 15ª posição, com 43 pontos, o Timbu precisa de uma vitória simples para se livrar do risco de queda. Isso porque o Avaí é o 17º colocado, abrindo o Z4, com 37 pontos.

Se empatar, o clube alvirrubro manterá uma distância confortável de seis pontos e encaminhará a permanência. O Leão da Ilha busca de maneira inegociável a vitória no Recife para diminuir a vantagem do Náutico para apenas três pontos.

No primeiro turno, o Avaí levou a melhor no encontro das equipes na Ressacada. O Timbu, aliás, não sabe o que é vencer o adversário catarinense há 10 anos, com cinco derrotas e um empate no período.

Náutico

O Náutico ganhará o importante retorno de Muriel para a sua meta. Após dois jogos seguidos com Gastón Guruceaga, o experiente arqueiro retoma a titularidade depois de se recuperar de problema muscular.

Em relação aos desfalques, o Timbu terá a ausência confirmada do atacante Victor Andrade, que levou o terceiro cartão amarelo na goleada sofrida contra o Juventude.

Ademais, o técnico Bruno Pivetti trabalha com algumas dúvidas para escalar a equipe. É esperado que Ryan perca posição na lateral-esquerda após desempenho abaixo na última rodada. Com isso, Luiz Paulo e o retorno de Igor à função seriam as principais alternativas.

No meio de campo, Samuel também tende a retornar na vaga de primeiro volante, reeditando dupla com Wenderson. No ataque, Paulo Sérgio é o favorito para o comando de ataque, com Derek, Borasi e Júnior Todinho disputando posição pela beirada de campo.

Avaí

O treinador Marquinhos Santos terá que lidar com dois desfalques por suspensão após o terceiro amarelo: o zagueiro Allyson e o meia Luiz Henrique. A dupla vinha sendo titular e deverá ser substituída por Pedrão, na defesa, e Paulo Vitor, no meio-campo.

O Avaí vem de dois jogos sem vitória na Série B, com um empate e uma derrota, o que esfriou a sua reação na briga contra o rebaixamento. Mesmo sem marcar em ambos os jogos, o Leão da Ilha aposta no meia-atacante Daniel Penha, que tem seis gols e uma assistência na competição.

Ficha do jogo

Náutico: Muriel, Arnaldo (Reginaldo), Betão, Igor Fernandes (Wanderson), Luiz Paulo (Igor Fernandes); Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Borasi e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti.

Avaí: Bruno; Wallison, Jefferson Maciel, Pedrão e DG; Zé Ricardo, Paulo Victor e Daniel Penha; Jean Lucas, Rildo e Caio Suassuna. Técnico: Marquinhos Santos.

Horário: 19h30

Local: Estádio dos Aflitos (Recife-PE)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Rafael Guedes de Lima (PB) e Thania Lopes da Silva (Pa)

VAR: Raphael Garcia de Andrade (ES)

Transmissão: GE TV e Premiere

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