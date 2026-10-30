Técnico do Náutico fala sobre impacto dos salários atrasados e projeta jogo contra o Avaí

Bruno Pivetti, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Vindo de cinco jogos sem vitória e quatro partidas sem marcar gols, o Náutico se prepara para uma decisão na Série B. A equipe alvirrubra terá confronto direto contra o Avaí neste sábado (31), às 19h30, no estádio dos Aflitos. Se vencer, garante a permanência matemática na divisão.

Em entrevista coletiva na véspera da partida, o técnico Bruno Pivetti procurou justificar os últimos resultados alvirrubros. O treinador admitiu desempenho aquém do esperado da equipe e destacou o impacto dos atrasos salariais dentro de campo.

“Eu sei que os números estão aquém do nosso rendimento nesse recorte dos seis jogos, mas eu queria destacar dois fatores que são determinantes para analisar o processo e chegar o mais próximo possível da realidade. O primeiro deles é da qualidade dos adversários que a gente vem enfrentando. São adversários que a gente deveria estar com 100% da concentração”, externou Bruno Pivetti.

“Quando se tem um atraso salarial, o nível de insegurança aumenta. Só que aqui no Náutico, esse atraso salarial veio combinado com o estabelecimento de datas que não foram cumpridas. E outras datas que foram divulgadas de maneira não oficial. Isso gerou uma expectativa nos jogadores, que quando não foi atendida, transformou em frustração. A gente sabe que pela qualidade dos adversários que a gente enfrentou, deveria estar com o máximo de concentração, porque a margem de erro era muito pequena”, concluiu.

Pivetti também projetou o duelo contra o Avaí, pregando foco para conquistar o objetivo da permanência. O treinador destacou a preparação do time e garantiu que empenho não faltará ao Náutico.

“Vamos fazer o máximo para remobilizar esses jogadores. Fizemos um treinamento muito bom na tarde de ontem (29) e acredito que todos estão dentro do mesmo barco para poder tirar o Náutico dessa situação e garantir a permanência, sem subestimar nenhum adversário”, projetou o comandante.

“Nós precisamos ter a máxima segurança de jogo para fazer um jogo de muita competição e merecer os três pontos. Eu asseguro ao nosso torcedor que empenho e dedicação não vai se faltar”, completou.



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