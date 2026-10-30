Raio-X: Adversário do Náutico, Avaí sofre com crise financeira e sonha com permanência improvável

O Leão da Ilha precisa de uma remontada histórica para evitar a queda para a Série C do Campeonato Brasileiro

Técnico Marquinhos Santos, do Avaí (Leandro Poeira / Avaí F.C.)

Adversário do Náutico em um confronto direto na briga contra o rebaixamento, o Avaí chega aos Aflitos sofrendo com uma forte crise financeira e sonhando com uma permanência improvável na Série B. As equipes se enfrentam neste sábado (31), às 19h30, pela 36ª rodada.

O Leão da Ilha precisa de uma remontada histórica para evitar a queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na 17ª posição, os catarinenses somam 37 pontos, seis a menos que o próprio Timbu e o Ceará, primeiras equipes de fora do Z4.

Restando duas rodadas para o fim da Segundona, o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indica uma probabilidade de rebaixamento de 92,8% para o Avaí.

A situação se agravou após os últimos resultados. Depois de engatar duas vitórias seguidas e voltar a almejar uma permanência, o clube alviceleste amargou um empate e uma derrota em dois jogos em casa, frustrando os planos de recuperação.

Em entrevista coletiva após a derrota na última rodada para o Botafogo-SP, o próprio técnico Marquinhos Santos afirmou não acreditar mais na permanência do Avaí, apesar da matemática.

Crise financeira

A exemplo do Náutico, o Avaí também sofre com salários atrasados durante a disputa da Série B. A situação do clube catarinense, porém, é mais crítica e vem se arrastando ao longo de toda a competição.

Ídolo histórico e de grande identificação com o clube, o técnico Marquinhos Santos assumiu o comando da equipe como interino para a reta final após a demissão de Allan Aal. O ex-jogador não escondeu os problemas do clube e falou sobre a gravidade da crise financeira.

“A gente começa bem, atrasa salário, paga novamente e dá uma subida. É complicado. O jogador sente, principalmente esse grupo jovem que não tem um poder aquisitivo maior. A gente fala só de jogadores, mas o staff está atrasado, os funcionários estão atrasados, todo mundo”, externou Marquinhos Santos.

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