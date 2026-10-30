Náutico e Avaí protagonizam duelo decisivo vivendo secas de gols na Série B

Partida do Náutico contra o Juventude no Alfredo Jaconi (Divulgação / CNC)

O confronto decisivo na briga contra o rebaixamento deste sábado (31), às 19h30, entre Náutico e Avaí será também protagonizado pela seca de gols que vivem os dois times na Série B do Campeonato Brasileiro. Lutando na parte de baixo da tabela, as equipes vêm demonstrando ineficiência ofensiva nas últimas rodadas.

O Timbu vem de longo período sem balançar as redes e não marca um gol há quatro partidas, com três derrotas e um empate no recorte. Contando também o segundo tempo contra o Fortaleza, quando iniciou a seca, já são nove tempos completos que o Náutico não anota sequer um gol.

O Avaí, por sua vez, tem um jejum menor, mas também vem sofrendo com a parte ofensiva. O clube catarinense já está há duas partidas completas sem balançar as redes, acumulando um empate e uma derrota.

Em relação aos números do ataque em toda a competição, o Náutico ainda leva vantagem sobre o Avaí. O clube alvirrubro conta com 39 gols marcados em 35 partidas da Série B, sendo o 13º colocado no quesito.

O Leão da Ilha tem menos gols marcados do que jogos disputados. A equipe balançou as redes em 33 oportunidades nas mesmas 36 rodadas, sendo o 4º pior ataque de toda a competição.

Situação na tabela

O Náutico recebe o adversário catarinense no estádio dos Aflitos como 15º colocado na tabela de classificação, com 43 pontos. O Avaí abre o Z4, na 17ª posição, com 37 pontos conquistados.

O Timbu precisa de uma vitória simples para sacramentar a permanência na Segunda Divisão, também deixando a situação encaminhada em caso de empate. Uma derrota, porém, reduziria para apenas três pontos a vantagem sobre o Avaí, que ainda brigaria pela manutenção nas duas rodadas restantes.

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