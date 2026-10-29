Náutico disputa partida mais importante do ano contra o Avaí e mira permanência na Série B

O Timbu poderá concretizar a sua permanência na divisão neste sábado (31), no estádio dos Aflitos

Elenco do Náutico na Série B (Sandy James / DP Foto)

Em momento de instabilidade dentro e fora de campo, o Náutico se prepara para o seu jogo mais importante no ano de 2026. O Timbu fará confronto direto contra o Avaí, que poderá concretizar a sua permanência na Série B. O duelo acontece neste sábado (31), às 19h30, no estádio dos Aflitos.

O peso da partida se dá pela chance iminente de o clube alvirrubro selar o seu destino na temporada e confirmar a permanência na Segunda Divisão. O Náutico precisa de uma vitória simples para confirmar o objetivo, enquanto um empate deixaria a situação bem encaminhada.

Na 15ª posição, com 43 pontos, os alvirrubros receberão o 17º colocado, que tem 37. Do ponto de vista do Leão da Ilha, uma vitória contra o Náutico faria a diferença cair para três pontos, restando duas rodadas, mantendo a equipe na briga para escapar da Série C.

Realizando um campeonato de oscilações desde o começo, no qual chegou a brigar na parte de cima da tabela e também acumulou longos jejuns sem vitória, o Timbu ainda não conseguiu alcançar a sua meta prioritária desde o início da temporada.

O triunfo sobre o Avaí significaria não só cumprir o objetivo inicial, mas também serviria para aliviar a pressão dentro do clube. Os últimos resultados e o baixo desempenho da equipe colocaram dúvidas na torcida quanto à capacidade de reação do time em momentos de adversidade.

O Náutico já está há cinco jogos sem vencer sob o comando do treinador Bruno Pivetti, com três derrotas nesse período. O baixo aproveitamento colocou o Timbu de volta a uma disputa que já parecia resolvida, dando contornos de drama para o jogo deste sábado e para a reta final.

Impacto financeiro

Uma vitória e a consequente permanência matemática já teriam um impacto financeiro imediato para o Náutico. Convivendo com salários atrasados e tendo dificuldades para cumprir as obrigações, o clube enxerga a chegada de receitas com a manutenção na Série B.

Ainda inativo no mercado por não ter o seu futuro garantido para 2027, o Timbu iniciaria as negociações sobre a cota de transmissão para a Segundona da próxima temporada. Ganhando maior poder de barganha para fechar contratos, o presidente Bruno Becker já adiantou que deverá utilizar parte desses valores ainda em 2026.

“Eu sei que tem em uma renovação no contrato de televisionamento, seja com quem for, dinheiro o suficiente para a gente resolver o problema de agora. É uma outra fonte que precisa ser buscada e que a tendência é que o contrato do ano que vem seja maior do que desse ano”, externou o presidente em entrevista coletiva.

Além das cotas de transmissão, os patrocínios do clube também sofrem influência dos resultados dentro de campo. Ao se manter na Série B, o clube continuará em uma prateleira mais alta na hora de captar parcerias.

Clima político

A manutenção entre os clubes das duas principais divisões do futebol brasileiro, realidade que o Náutico passou três anos sem vivenciar, também poderá amenizar a pressão sofrida pela gestão. O presidente Bruno Becker vem sofrendo fortes questionamentos e críticas pela condução do clube em 2026.

No embalo do acesso à Série B e do sucesso do trabalho dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos à beira do campo, o mandatário foi reeleito por aclamação. Nesta temporada, porém, Becker encontrou dificuldades para gerir o clube nos âmbitos esportivo e financeiro.

A permanência significa para o presidente o cumprimento do objetivo no âmbito nacional por mais uma temporada. O Náutico ganharia mais um ano em uma realidade financeira acima, o que poderia ajudar a gestão a sanar questões importantes do clube no meio do mandato.



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