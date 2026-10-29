Presidente do Náutico responde de onde o clube vai tirar recursos para pagar o que deve

Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Convivendo com salários atrasados e dificuldades financeiras em meio à disputa da Série B, o Náutico vem correndo contra o tempo para resolver as suas pendências. Na última quarta-feira (28), o presidente Bruno Becker convocou uma entrevista coletiva para atualizar o momento extracampo do clube.

O mandatário alvirrubro foi questionado sobre de onde virão os recursos para pagar o que deve ao elenco e aos funcionários, já que não há uma previsão clara. Segundo Becker, diferentes formas de receita poderão entrar nos cofres do Timbu ainda neste ano, incluindo a antecipação de receitas de bilheteria e sócios.

“Em relação a de onde vêm os recursos, posso citar alguns exemplos. Um dos recebíveis: ingresso e sócio torcedor. Vários clubes fizeram esse movimento. É o ideal? Talvez não, mas é o necessário para a sobrevivência. Essa é uma busca nossa, pegar uma parte desses recebíveis e antecipar para saldar esses compromissos”, iniciou o presidente.

“Isso está sendo dito internamente e não é segredo para ninguém. Pegar uma parte dos recebíveis que a gente tem, de ingressos e sócio torcedor, e trazer para cá, já que está com o Feirão daqui a um mês. Gerar mais sócio também para poder compensar essa antecipação, e aí também é competência do clube gerar esse engajamento com a torcida”, concluiu.

O presidente alvirrubro também citou as cotas de transmissão como uma fonte de receita para ajudar o clube no curto prazo. Bruno Becker, porém, ressaltou que essa negociação só poderá ser iniciada se o Náutico garantir a permanência matemática na Série B dentro de campo.

“Outra fonte de recursos é a permanência na Série B. Porque, no dia seguinte, se vai negociar. A gente não pode fazer essa negociação agora, mas, a partir do momento que ficar garantido, já abre essa possibilidade. Vai antecipar tudo? Não. Não vou ser irresponsável e nem precisa antecipar tudo”, externou Becker.

“Eu sei que tem em uma renovação no contrato de televisionamento, seja com quem for, dinheiro o suficiente para a gente resolver o problema de agora. É uma outra fonte que precisa ser buscada e que a tendência é que o contrato do ano que vem seja maior do que desse ano”, completou.



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