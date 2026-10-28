Náutico não vence o Avaí há 10 anos e tenta quebrar tabu em confronto direto na Série B

Para garantir a permanência matemática, o Timbu precisa vencer o jogo deste sábado (31), nos Aflitos

Partida entre Avaí x Náutico na Série B (Fabiano Rateke/Avaí F.C)

Em duelo decisivo que poderá garantir a sua permanência matemática na Série B de 2027, o Náutico terá que quebrar um longo tabu contra o Avaí. O Timbu não sabe o que é vencer o adversário catarinense há 10 anos.

No período, as equipes se encontraram em seis ocasiões, com cinco vitórias do Leão da Ilha e um empate no recorte. O revés mais recente sofrido pelo clube alvirrubro foi já no 1º turno da atual Segundona, quando foi batido por 2 a 0 na Ressacada.

A última vitória do Náutico ocorreu na própria Série B do Campeonato Brasileiro, em julho de 2016. Na ocasião, o Timbu venceu por 3 a 1 na Arena Pernambuco, em partida válida pela 17ª rodada.

Levando em consideração os 12 últimos confrontos entre os clubes, o Náutico também sofre desvantagem considerável. No recorte, foram oito vitórias do Avaí, dois empates e apenas duas vitórias alvirrubras, em 2016 e 2014.

Na história do duelo, os pernambucanos também apresentam um retrospecto desfavorável como mandantes. Em oito jogos com mando de campo do Náutico, foram quatro derrotas, um empate e três vitórias.

Situação na tabela

Náutico e Avaí se enfrentam neste sábado (31), às 19h30, no estádio dos Aflitos, em partida válida pela 36ª rodada da Série B. O Timbu é o 15º colocado, com 43 pontos, e garante a permanência em caso de vitória.

Com 37 pontos, o Leão da Ilha abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, e precisa vencer para encurtar a distância para os alvirrubros e ainda ter chances de escapar da Série C.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.