Bruno Becker pede união antes de jogo decisivo e detalha situação financeira do Náutico

Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Vivendo má fase na temporada e ainda brigando contra o rebaixamento na Série B, o presidente do Náutico, Bruno Becker, convocou uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (28). Nela, o mandatário chamou a responsabilidade pelo atual momento do Timbu.

Becker pregou união de todos os setores do clube para focar no objetivo da permanência na divisão. O presidente também ressaltou a importância do jogo contra o Avaí para o futuro do Náutico. O confronto direto na parte de baixo da tabela acontece neste sábado (31), às 19h30, nos Aflitos.

“É função minha enquanto presidente a gente estar sempre presente, seja no bom ou no ruim. Principalmente no momento delicado, tem que aparecer, dar a cara e ser honesto. Temos um jogo importantíssimo daqui a quatro dias, que é tão importante quanto o jogo do Brusque (acesso à Série B) no ano passado. É um jogo que pode definir a nossa permanência na Série B”, iniciou Bruno Becker.

“Não é momento agora de caça às bruxas e apontar dedos. É claro que houve decisões tomadas, e a responsabilidade é minha enquanto presidente, que não surtiram o efeito que se esperava. Ninguém queria chegar nessa situação em uma reta final de campeonato. É momento de todos se unirem com um objetivo comum, e o objetivo maior é esse jogo de sábado. O foco é todos entenderem, presidência, oposição, Conselho e torcida, e apoiarem”, concluiu.

O presidente do Timbu também detalhou a atual situação financeira do clube. Apesar de não dar prazos ou confirmar pagamentos de salários atrasados, Bruno Becker destacou o ambiente interno positivo e explicou a busca por receitas.

“A gente vem conversando com o grupo, com os funcionários, com os prestadores de serviços e todos aqueles com quem o Náutico tem compromissos a honrar. É claro que incomoda e traz reflexos no dia a dia. O que eu tenho visto é uma consciência muito grande em relação ao momento, não é algo que decorre de uma má vontade do presidente ou do clube. Enxergo ainda que todos confiam no que está sendo feito e sendo dito”, externou o mandatário.

“A gente continua trabalhando. Eu não vou chegar aqui, e o intuito não era esse, dizendo que a gente vai pagar amanhã ou sexta. Eu só vou chegar aqui e dizer quando a gente tiver o valor na conta do clube depositado. O que posso dizer é que o clube está trabalhando e muitas situações avançaram, mas que não dependem só do clube. A gente já tem situações de valores que foram aprovados do ponto de vista financeiro, mas ainda está avançando em questões jurídicas e documentais”, completou.



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