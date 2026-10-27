Náutico divulga a venda de ingressos para jogo contra o Avaí com valores promocionais

Torcida do Náutico nos Aflitos (Sandy James / DP Foto)

O Náutico divulgou nesta terça-feira (27) o cronograma da venda de ingressos para o duelo decisivo contra o Avaí, que acontece neste sábado (31), às 19h30, no estádio dos Aflitos. Tratando a partida como uma verdadeira decisão pela permanência na Série B, o Timbu estabeleceu valores promocionais únicos para as entradas.

Já nesta terça, os sócios alvirrubros poderão confirmar sua presença por meio do check-in na plataforma oficial do clube. Na quarta-feira (28), às 18h, será a vez de o público geral poder adquirir os ingressos por meio da plataforma da FutebolCard.

Os ingressos estão sendo comercializados a partir de R$ 10 para os setores Caldeirão e Hexa. O setor Vermelho custa R$ 20, enquanto as cadeiras estão sendo comercializadas por R$ 80.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.