Náutico e Avaí disputam permanência na reta final e fazem confronto direto na Série B

Com vantagem de seis pontos, o Timbu recebe os catarinenses neste sábado (31), no estádio dos Aflitos

Elenco do Náutico e Jean Lucas, meia do Avaí (Rafael Vieira / CNC e Fabiano Rateke / Avaí F.C.)

A derrota para o Juventude e a sequência de cinco jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro fizeram o Náutico seguir com o alerta ligado em relação à zona de rebaixamento. O Timbu estacionou nos 43 pontos e caiu para a 16ª posição.

O 17º colocado, que abre o Z4, é o Avaí. A equipe catarinense também vem de sequência negativa e somou apenas um ponto nos dois últimos jogos, chegando aos 37 e ficando seis pontos atrás dos alvirrubros.

Em distância ainda considerável entre eles, Náutico e Avaí se encontram e realizam confronto direto na próxima rodada. Neste sábado (31), às 19h30, o Timbu recebe o Leão da Ilha no estádio dos Aflitos, em partida válida pela 36ª rodada.

Uma vitória dos pernambucanos sacramentará matematicamente a permanência na Segunda Divisão de 2027, enquanto um empate deixa a situação bem encaminhada. O Avaí, por sua vez, vai ao Recife em busca exclusivamente da vitória para ainda almejar a permanência.

Depois de enfrentar os catarinenses, o Náutico terá um novo jogo em casa na Série B, contra o CRB (atual 6º colocado), no dia 7 de novembro. A participação alvirrubra na competição nacional se encerra fora de casa contra o Londrina, já rebaixado para a Série C, no dia 14 de novembro.

Depois do jogo nos Aflitos, o Avaí volta a Florianópolis para receber o São Bernardo (atual 11º colocado), também no dia 7 do próximo mês. No último compromisso, o Leão da Ilha visita o já rebaixado América-MG, no dia 14.

Jogos restantes do Náutico na Série B:

36ª rodada: Náutico x Avaí

37ª rodada: Náutico x CRB

38ª rodada: Londrina x Náutico

Jogos restantes do Avaí na Série B:

36ª rodada: Náutico x Avaí

37ª rodada: Avaí x São Bernardo

38ª rodada: América-MG x Avaí

Probabilidades matemáticas

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a disputa pela última vaga na zona de rebaixamento está praticamente polarizada entre Avaí e Náutico, mas com uma ampla vantagem para os alvirrubros na luta pela permanência.

O estudo indica que o clube alviceleste concentra 93,8% de chances de ser rebaixado ao final do campeonato, ante apenas 4,7% de chances para o Timbu. Ainda na disputa, Athletic-MG e Ceará possuem probabilidades de 0,7% cada.

Vale lembrar que Ponte Preta, América-MG e Londrina já estão matematicamente rebaixados, o que pode subir a margem para a última vaga. Ainda de acordo com a UFMG, 46 pontos é a meta para se ter uma chance acima de 50% de permanência, com probabilidade de 64,8%.



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