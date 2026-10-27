Náutico e Avaí disputam permanência na reta final e fazem confronto direto na Série B
Com vantagem de seis pontos, o Timbu recebe os catarinenses neste sábado (31), no estádio dos Aflitos
Publicado: 27/10/2026 às 17:09
Elenco do Náutico e Jean Lucas, meia do Avaí (Rafael Vieira / CNC e Fabiano Rateke / Avaí F.C.)
A derrota para o Juventude e a sequência de cinco jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro fizeram o Náutico seguir com o alerta ligado em relação à zona de rebaixamento. O Timbu estacionou nos 43 pontos e caiu para a 16ª posição.
O 17º colocado, que abre o Z4, é o Avaí. A equipe catarinense também vem de sequência negativa e somou apenas um ponto nos dois últimos jogos, chegando aos 37 e ficando seis pontos atrás dos alvirrubros.
Em distância ainda considerável entre eles, Náutico e Avaí se encontram e realizam confronto direto na próxima rodada. Neste sábado (31), às 19h30, o Timbu recebe o Leão da Ilha no estádio dos Aflitos, em partida válida pela 36ª rodada.
Uma vitória dos pernambucanos sacramentará matematicamente a permanência na Segunda Divisão de 2027, enquanto um empate deixa a situação bem encaminhada. O Avaí, por sua vez, vai ao Recife em busca exclusivamente da vitória para ainda almejar a permanência.
Depois de enfrentar os catarinenses, o Náutico terá um novo jogo em casa na Série B, contra o CRB (atual 6º colocado), no dia 7 de novembro. A participação alvirrubra na competição nacional se encerra fora de casa contra o Londrina, já rebaixado para a Série C, no dia 14 de novembro.
Depois do jogo nos Aflitos, o Avaí volta a Florianópolis para receber o São Bernardo (atual 11º colocado), também no dia 7 do próximo mês. No último compromisso, o Leão da Ilha visita o já rebaixado América-MG, no dia 14.
Jogos restantes do Náutico na Série B:
36ª rodada: Náutico x Avaí
37ª rodada: Náutico x CRB
38ª rodada: Londrina x Náutico
Jogos restantes do Avaí na Série B:
36ª rodada: Náutico x Avaí
37ª rodada: Avaí x São Bernardo
38ª rodada: América-MG x Avaí
Probabilidades matemáticas
Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a disputa pela última vaga na zona de rebaixamento está praticamente polarizada entre Avaí e Náutico, mas com uma ampla vantagem para os alvirrubros na luta pela permanência.
O estudo indica que o clube alviceleste concentra 93,8% de chances de ser rebaixado ao final do campeonato, ante apenas 4,7% de chances para o Timbu. Ainda na disputa, Athletic-MG e Ceará possuem probabilidades de 0,7% cada.
Vale lembrar que Ponte Preta, América-MG e Londrina já estão matematicamente rebaixados, o que pode subir a margem para a última vaga. Ainda de acordo com a UFMG, 46 pontos é a meta para se ter uma chance acima de 50% de permanência, com probabilidade de 64,8%.
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