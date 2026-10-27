Náutico tem pior derrota no ano e chega a cinco jogos sem vitória na Série B

Pela primeira vez na temporada, o Timbu foi goleado por 4 a 0 em partida da última segunda-feira (26) contra o Juventude

Partida entre Juventude x Náutico, no Alfredo Jaconi, pela Série B (Divulgação / CNC)

O Náutico foi goleado pelo Juventude por 4 a 0 na última segunda-feira (26) e amargou a sua pior derrota do ano no duelo no Alfredo Jaconi. O Timbu ainda não havia sofrido um revés por quatro gols de diferença em 2026, sendo derrotado no máximo por 3 a 0 em outras três ocasiões.

Nesta temporada, o clube alvirrubro foi superado por três gols de margem contra o Sport na final do Campeonato Pernambucano, no estádio dos Aflitos. Na disputa da Segundona, o placar se repetiu em jogos contra o São Bernardo, também em casa, e contra o Cuiabá, como visitante.

A pior derrota do Náutico na temporada também vem alinhada à sequência negativa na reta final da competição nacional. Este foi o quinto jogo do clube sem vitória na Série B, com três derrotas e apenas dois empates no recorte.

Depois de vencer o Clássico dos Clássicos contra o Sport, o time do técnico Bruno Pivetti não reencontrou o caminho da vitória. O Timbu empatou jogos com Fortaleza e Goiás, enquanto foi derrotado por Novorizontino, Vila Nova e o próprio Juventude.

O aproveitamento alvirrubro no recorte é de apenas 13,3%, fazendo a equipe estacionar nos 43 pontos, na 16ª posição, ainda correndo riscos de ser rebaixada à Série C. A diferença para o Avaí, 17º colocado, é de seis pontos e os dois times realizam confronto direto neste sábado (31), pela 36ª rodada.



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