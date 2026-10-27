Pivetti lamenta goleada sofrida pelo Náutico e prega virada de chave na Série B

O treinador alvirrubro disse não ter tempo para lamentar e destacou mobilização para o confronto direto contra o Avaí

Bruno Pivetti, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico sofreu um duro revés nesta segunda-feira (26) e foi goleado pelo Juventude por 4 a 0 fora de casa. Além de uma atuação de pouca competitividade, o Timbu também seguiu com o alerta ligado na briga contra o rebaixamento após a derrota na 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo, o treinador Bruno Pivetti lamentou o desempenho alvirrubro no Alfredo Jaconi, destacando a falta de atenção em determinados momentos da partida. O comandante, porém, disse não ter tempo para lamentar e pregou virada de chave para o jogo contra o Avaí, confronto direto para o objetivo do Náutico.

“Foi uma partida muito difícil para nós. Tivemos um nível muito baixo de atenção, principalmente em fases críticas do jogo, como o início e o final de cada tempo. Agora, nós não temos tempo para lamentar. Temos uma final de campeonato no próximo sábado (31)”, externou Pivetti.

“Claro que todos nós estamos muito machucados com o jogo de hoje, mas a gente tem que corrigir os erros para a gente ter o máximo nível competitivo e poder fazer o resultado dentro de casa. Agora é trabalhar principalmente para levantar o estado anímico dos jogadores para ter condições de fazer uma grande partida”, concluiu.

Com 43 pontos após o revés em Caxias do Sul, o Náutico caiu para a 16ª posição e tem seis pontos de vantagem em relação ao 17º colocado, o próprio Avaí. O Timbu recebe o adversário catarinense neste sábado (31), às 19h30, no estádio dos Aflitos.



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