Náutico tem noite apagada e é goleado pelo Juventude fora de casa na Série B
O Timbu pouco competiu e sofreu duro revés por 4 a 0 nesta segunda-feira (26), no Alfredo Jaconi
Publicado: 26/10/2026 às 22:44
Partida entre Juventude x Náutico na Série B (Divulgação / CNC)
Em noite apagada, o Náutico foi dominado pelo Juventude nesta segunda-feira (26) e sofreu goleada por 4 a 0 no estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela 35ª rodada da Série B. O Timbu pouco competiu durante a partida e viu o adversário construir o placar com gols de Fábio Lima e Raí Silva, no primeiro tempo, e Aderlan e Amarilla, na segunda etapa.
Estacionando nos 43 pontos, o Náutico caiu para a 16ª posição e ainda tem sinal de alerta ligado na briga contra o rebaixamento. Na próxima rodada, o clube alvirrubro tem um confronto direto contra o 17º colocado Avaí, no sábado (31), no estádio dos Aflitos.
O Juventude, por sua vez, assumiu a 2ª posição da Série B com o triunfo em casa, chegando aos 64 pontos. A equipe gaúcha volta a campo na disputa pelo acesso direto à Primeira Divisão também no sábado, contra o Vila Nova, como visitante.
O jogo
Aproveitando a força do mando de campo, o Juventude iniciou a partida com uma forte imposição sobre o Náutico. O Timbu respondeu e conseguiu chegar com perigo pela primeira vez com finalização de fora da área de Jean Carlos.
Com apenas seis minutos de jogo, a pressão dos mandantes já deu resultado. Após receber passe longo, Safira carregou a bola dentro da área e cruzou rasteiro para Fábio Lima, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e abrir o placar no Alfredo Jaconi.
O jogo seguiu em um ritmo acelerado, com as duas equipes criando oportunidades. No decorrer da primeira etapa, o Náutico conseguiu equilibrar as ações e reter mais a posse de bola com a desvantagem no placar.
O Juventude voltou a levar perigo com outra jogada de Safira para Fábio Lima, que dessa vez parou no goleiro Guruceaga aos 38 minutos. Na jogada seguinte, o clube gaúcho foi letal e aumentou o marcador.
Após saída de bola errada do arqueiro alvirrubro, Raí Silva roubou e bola e acertou um grande chute do meio da rua, vencendo Guruceaga, que estava adiantado no lance.
Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Náutico desperdiçou grande oportunidade de diminuir a desvantagem antes do intervalo. Após grande passe de Ryan, Jean Carlos recebeu em boas condições e acertou finalização no travessão do goleiro Jandrei.
Segundo tempo
O Juventude voltou para a segunda etapa no mesmo ritmo, pressionando o Náutico em busca do terceiro gol. Com apenas quatro minutos, Aderlan fez tabela com facilidade na área alvirrubra e finalizou com categoria para aumentar o placar para o Ju.
Na marca dos nove minutos, o Náutico voltou a perder chance clara de gol. Borasi recebeu bola enfiada e não conseguiu concluir bem cara a cara com Jandrei.
Sentindo os gols sofridos, o Timbu mostrou pouco poder de reação durante o segundo tempo e não ameaçou mais a meta do Juventude, que seguiu controlando o jogo da sua maneira.
As melhores chances na reta final do jogo foram dos mandantes, que pararam em Guruceaga na busca pelo quarto gol no Alfredo Jaconi. Já no apagar das luzes, o atacante Amarilla recebeu bola enfiada, driblou o goleiro e sacramentou a goleada por 4 a 0 para o Ju.
Ficha do jogo
Juventude: 4
Jandrei; Rodrigo Sam (Titi), Messias e Gabriel Pinheiro; Aderlan, Gabriel Pires (Juan Christian), Raí Silva (Lucas Mineiro) e Diogo Barbosa; MP (Ray Breno), Fábio Lima (Amarilla) e Safira. Técnico: Maurício Barbieri.
Náutico: 0
Guruceaga; Reginaldo, Betão, Igor Fernandes e Ryan (Wanderson); Luiz Felipe (Sanuel), Wenderson e Jean Carlos (Kauã Maranhão); Vinícius, Borasi (Victor Andrade) e Derek (Paulo Sérgio). Técnico: Bruno Pivetti.
Gols: Fábio Lima (06’ / 1T), Raí Silva (39’ / 1T), Aderlan (04’ / 2T) e Amarilla (49’ / 2T)
Cartões amarelos: Fábio Lima, Gabriel Pinheiro (Juventude); Jean Carlos, Ryan, Victor Andrade e Wanderson (Náutico)
Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul-RS)
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Patricia dos Reis do Nascimento (BA)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.