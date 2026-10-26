Juventude x Náutico: onde assistir, horário e escalações pela 35ª rodada da Série B

Na 15ª posição, o Timbu ainda briga pela permanência e busca pontuar nesta segunda-feira (26)

Jogadores do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Ainda na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita o Juventude nesta segunda-feira (26), às 20h30, no Alfredo Jaconi. O Timbu busca pontuar para encaminhar a permanência em partida válida pela 35ª rodada.

Atualmente na 15ª posição, com 43 pontos, o clube alvirrubro viu a sua vantagem para a zona de rebaixamento cair nas últimas rodadas, ligando o sinal de alerta para o fim da temporada. A equipe vem de um empate contra o Goiás fora de casa, que amenizou a pressão.

O Juventude, por sua vez, vem brigando ponto a ponto pelo G2, que dá acesso direto à Primeira Divisão. Com 61 pontos, o clube gaúcho vem de cinco jogos de invencibilidade e tenta fazer valer o fator casa contra o Timbu.

No encontro do primeiro turno, as equipes empataram por 0 a 0 no estádio dos Aflitos, em partida válida pela 16ª rodada. Na história dos confrontos, o Náutico nunca venceu como visitante, com dois empates e duas derrotas no retrospecto.

Náutico

O técnico Bruno Pivetti trabalha com algumas dúvidas em sua escalação inicial. O goleiro Muriel e o zagueiro Léo Índio foram desfalques na última rodada com problemas musculares e podem voltar a ficar disponíveis.

Na meta, Gastón Guruceaga poderá ser mantido se Muriel não reunir as melhores condições. No miolo de zaga, Léo Índio disputaria posição com Betão e Igor Fernandes, que também pode retornar à lateral-esquerda.

O Náutico também ganhará um importante reforço no meio de campo. O camisa 10 Jean Carlos está de volta após cumprir suspensão na última rodada e será o responsável pela criação alvirrubra, com Vinícius retornando para a ponta.

Juventude

O Juventude terá que lidar com três desfalques por suspensão, de jogadores que foram expulsos no empate da última rodada contra o Ceará. O goleiro reserva Pedro Rocha, o zagueiro Marcos Paulo e o volante Luan Martins desfalcarão o Jaconero.

Ademais, o técnico Maurício Barbieri deverá manter a base do time, que conta com a melhor defesa de toda a Série B. Ofensivamente, o destaque é o meia Raí Silva, responsável por oito gols e cinco assistências na competição.

Ficha do jogo

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Aderlan, Gabriel Pires, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP, Fábio Lima e Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

Náutico: Muriel (Guruceaga); Reginaldo, Betão, Igor Fernandes e Ryan (Léo Índio); Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek e Paulo Sérgio (Júnior Todinho). Técnico: Bruno Pivetti.

Horário: 20h30

Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul-RS)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Patricia dos Reis do Nascimento (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: ESPN e Disney+.

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