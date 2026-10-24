Veja como fica a situação do Náutico na Série B depois dos resultados deste sábado (24)

Derrota do Avaí para o Botafogo-SP mantém o time catarinense na zona de rebaixamento e amplia a distância para o Timbu, que pode encaminhar a permanência

Equipe do Náutico em jogo da Série B (Rafael Vieira/CNC)

Mesmo sem ainda entrar em campo na 35ª rodada da Série B, o Náutico obteve um grande resultado. Neste sábado (24), o Avaí, concorrente direto do Timbu na luta pela permanência, perdeu por 2 a 0 para o Botafogo-SP, na Ressacada, e viu a situação ficar ainda mais complicada na reta final da competição.

O Alvirrubro segue na 15ª colocação, com 43 pontos. Já o Avaí, que disputou 35 partidas, abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com 37 pontos. A diferença entre as equipes é de seis pontos, restando apenas três rodadas para o encerramento da Série B.

Náutico pode encaminhar permanência

O próximo compromisso do Timbu será nesta segunda-feira (26), contra o Juventude, em Caxias do Sul. Pontuar fora de casa pode deixar a equipe alvirrubra em uma situação ainda mais confortável na luta para permanecer na Série B.

Na rodada seguinte, o Náutico terá pela frente justamente o Avaí, nos Aflitos, em um confronto que será decisivo para a definição da parte de baixo da tabela.

A equipe pernambucana terá a oportunidade de ampliar a distância para um adversário direto e, dependendo da combinação de resultados, encaminhar ou até confirmar matematicamente a permanência na competição.