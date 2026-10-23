Invicto fora de casa, Bruno Pivetti busca mudar panorama do Náutico como visitante na Série B
Em dois jogos atuando longe dos Aflitos, o atual treinador saiu com dois empates
Publicado: 23/10/2026 às 17:12
Bruno Pivetti, treinador do Náutico (Michael Douglas / CNC)
Com apenas cinco jogos no comando técnico do Náutico, Bruno Pivetti ainda preserva uma marca importante: a invencibilidade fora de casa. Em dois jogos atuando longe dos Aflitos nesta Série B, o Timbu saiu com dois empates sob o comando do novo treinador, contra Fortaleza e Goiás.
A marca contrasta com o desempenho geral do clube alvirrubro como visitante nesta edição da Segundona. A equipe tem a sexta pior campanha fora de casa de toda a competição, com três vitórias, sete empates e sete derrotas em 17 jogos.
O último triunfo dos alvirrubros longe do Recife, aliás, ocorreu ainda pela 9ª rodada, há mais de cinco meses. A vitória em questão foi no dia 16 de maio, contra o Operário-PR, por 6 a 2.
O Náutico busca aproveitar o começo promissor de Pivetti para mudar seu panorama como visitante. Nesta segunda-feira (26), às 20h30, o Timbu visita o Juventude, em partida válida pela 35ª rodada, no Alfredo Jaconi.
O adversário alvirrubro ostenta a segunda melhor campanha como mandante da competição, com aproveitamento superior a 68%. Em casa, o Ju conta com 10 vitórias, cinco empates e duas derrotas em 17 jogos realizados.
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