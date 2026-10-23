Náutico viaja para o Rio Grande do Sul com dúvidas em sua escalação

Goleiro Muriel em treinamento no Náutico (Paulo Matheus / CNC)

O técnico Bruno Pivetti terá que lidar ao menos com duas dúvidas para escalar o Náutico na partida desta segunda-feira (26), às 20h30, contra o Juventude. O Timbu viajou nesta sexta-feira (23) para o Rio Grande do Sul, onde realizará treinamentos no fim de semana antes do duelo no Alfredo Jaconi pela 35ª rodada da Série B.

A primeira incógnita será no gol alvirrubro. Titular absoluto, Muriel foi desfalque contra o Goiás com uma lesão de grau 1 na musculatura posterior da coxa. O experiente goleiro já foi liberado, participou de treinamentos na semana e poderá voltar a ficar disponível.

Contra o Esmeraldino, Gastón Guruceaga foi acionado como titular e realizou atuação convincente após longo tempo de inatividade. Caso Muriel ainda não reúna as condições ideais, o uruguaio será mantido por Pivetti na meta.

Outra dúvida é quanto ao miolo de zaga do Náutico. O zagueiro Léo Índio também foi desfalque no último jogo com um problema físico e vive expectativa de retorno após tratamento na fisioterapia.

Se Léo Índio puder estar à disposição da comissão técnica, Igor Fernandes deverá voltar a jogar na lateral-esquerda, com Ryan deixando o time titular. Quem também pode voltar na função para brigar por vaga é Gustavo Henrique, que não foi relacionado na última partida. Os defensores disputam posição com Betão.

Retorno importante

Apesar das dúvidas, o Náutico ganha um retorno importante para o jogo contra o Ju. O camisa 10 Jean Carlos cumpriu suspensão na última rodada e volta ao time titular na criação alvirrubra.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.