Igor Fernandes fala sobre salários atrasados no Náutico e destaca: "Focados inteiramente dentro de campo"

O defensor alvirrubro explicou por que o elenco voltou a dar entrevistas e pregou foco na reta final da Série B

Igor Fernandes, defensor do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Em meio à reta final da Série B, o Náutico vem enfrentando desafios extracampo. Com salários atrasados, o elenco alvirrubro realizou um protesto contra a situação, optando por não concentrar para os jogos e deixar de conceder entrevistas. A situação interna, porém, foi apaziguada após alguns dias e os jogadores voltaram a falar.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (21), o defensor Igor Fernandes foi o primeiro atleta do elenco a abordar os atrasos salariais e os protestos. O zagueiro explicou o motivo do fim do ato e pregou foco total nos jogos restantes do time na Série B.

“Quando surgiu essa posição, foi uma posição tomada pelo grupo. Gradativamente, a gente começou a dar entrevistas novamente por questão de preservar o nosso ambiente e trazer energias positivas nesse final de campeonato. Creio que as coisas estão se resolvendo e a gente está focado inteiramente dentro de campo nessas próximas quatro finais que vamos ter”, externou Igor Fernandes.

“Quando a gente entra dentro de campo, a gente vai dar o nosso melhor independentemente de como as coisas estão fora. Claro que teve esses dois tropeços anteriores contra duas grandes equipes. A gente não teve um desempenho bom contra eles e isso refletiu justamente na semana que esses problemas vieram à tona”, concluiu.

O defensor alvirrubro também projetou os jogos restantes do Timbu na Segundona de 2026. Segundo Igor, a equipe está focada em conquistar o objetivo da permanência o mais breve possível.

“O único pensamento que vem na minha cabeça é da gente resolver o nosso problema (permanência). E, o quanto antes a gente resolver, seria melhor. A gente tem um jogo extremamente difícil, mas eu vejo uma oportunidade agora contra o Juventude. Acredito que se a gente continuar com essa postura que a gente teve diante do Goiás no último jogo, a gente pode colher frutos nesse próximo jogo”, pontuou o zagueiro alvirrubro.

O Náutico visita o Juventude na próxima segunda-feira (26), às 20h30, no Alfredo Jaconi. O Timbu ocupa atualmente a 15ª posição, com 43 pontos, e enfrenta o 3º colocado. A partida será válida pela 35ª rodada da Série B.

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