Substituindo Muriel, Guruceaga não sente inatividade e faz jogo seguro no gol do Náutico

O arqueiro uruguaio ainda não sofreu gols quando foi acionado como titular no Náutico

Elenco do Náutico antes de partida na Série B (Divulgação / CNC)

O Náutico conquistou um empate importante na briga contra o rebaixamento diante do Goiás, na última segunda-feira (19), no estádio da Serrinha. Um dos responsáveis pelo 0 a 0 foi o goleiro Gastón Guruceaga, que mostrou segurança e fez intervenções em momentos importantes durante o jogo.

O arqueiro uruguaio estreou na Série B do Campeonato Brasileiro substituindo Muriel, titular absoluto da meta alvirrubra, que sofreu uma lesão muscular de grau 1 na semana que antecedeu o jogo.

Sem atuar desde o dia 22 de fevereiro, quando disputou uma partida pela semifinal do Campeonato Pernambucano, Guruceaga não sentiu a inatividade e correspondeu em um momento adverso. O goleiro, aliás, ainda não sofreu gols quando foi acionado pelo Timbu.

Chegando no início da temporada para ser o reserva imediato de Muriel, o uruguaio já disputou quatro partidas. A estreia foi contra o Jaguar, quando o Náutico venceu por 4 a 0 pela primeira fase do Estadual.

Posteriormente, Guruceaga entrou durante a vitória alvirrubra por 1 a 0 sobre o Santa Cruz, na partida de ida da semifinal do Pernambucano. No jogo de volta, o arqueiro foi titular e também terminou com a baliza zerada no triunfo por 2 a 0.

O retorno de Muriel ao gol do Náutico para a reta final ainda é incerto. O experiente jogador já iniciou o tratamento na fisioterapia para tratar o problema na musculatura posterior da coxa. Se não reunir as melhores condições físicas, o técnico Bruno Pivetti poderá dar sequência a Guruceaga na meta.



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