Veja chances de permanência do Náutico restando quatro rodadas para o fim da Série B

O Timbu manteve vantagem de seis pontos em relação ao primeiro time da zona de rebaixamento

Partida entre Goiás x Náutico na Série B (Divulgação / CNC)

O Náutico encerrou a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro mantendo uma vantagem de seis pontos em relação à zona de rebaixamento. Na 15ª posição, o Timbu chegou aos 43 pontos após empate fora de casa contra o Goiás, ante os 37 do 17º colocado Avaí.

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de o Náutico ser rebaixado caíram para 5,6%. Antes da rodada, a probabilidade de queda era de 6,2%.

O clube catarinense, por sua vez, aumentou ainda mais suas chances de jogar a Série C, com probabilidade atual de 89%, segundo o estudo. Ainda na disputa, o Ceará tem 2,6% de chances de rebaixamento, enquanto Botafogo-SP e Athletic-MG têm 1,5% e 1,2%, respectivamente.

De quantos pontos o Náutico ainda precisa?

Segundo a própria UFMG, se o Náutico não pontuar mais na competição, teria 98,90% de chances de ser rebaixado. Considerado anteriormente o “número mágico”, 45 pontos também não devem ser suficientes, com uma probabilidade de queda de 73%.

A partir dos 46 pontos (mais uma vitória), o Timbu passa a ter chances mais concretas de permanência, com 52% de possibilidade de escapar do rebaixamento. Uma margem mais segura, no entanto, seria chegar aos 47 pontos, marca que representa mais de 78% de chances de permanência.

Jogos restantes do Náutico na Série B:

35ª rodada: Juventude x Náutico

36ª rodada: Náutico x Avaí

37ª rodada: Náutico x CRB

38ª rodada: Londrina x Náutico



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